5 juguetes peligrosos para gatos

Sabemos que te encanta hacer todo lo posible por mantener feliz a tu gato y que en tu afán de tenerlo contento le compras juguetes que crees que podrían entretenerlo, pero te tenemos una noticia: hay algunos accesorios que podrían ser peligrosos para ellos y es importante que los identifiques.

Los juguetes para gatos son generalmente cosas delicadas y brillantes que se conectan con el instinto de caza felino, ya sea una persecución horizontal a través del piso después de un juguete en una cuerda o una varita emplumada en el aire, y si bien significan una parte importante en el desarrollo del minino, deberías evitar los siguientes elementos, ya que podrían representar riesgos para la salud de tu mascota:

+ Los que implican observar y jugar: Contienen cajas, círculos de plástico u otros objetos que contienen agujeros o ranuras que permiten que un gato alcance un brazo y mueva una pelota. Si bien pueden estar emocionados debido a la oportunidad de buscar un objeto oculto, estos juguetes pueden ser peligrosos para los gatitos chiquitos, cuyas partes del cuerpo pueden quedar atrapadas fácilmente en un agujero. Piénsalo: un gatito joven puede alcanzar con todo su brazo, y si se mueve rápidamente (como lo hacen los gatitos), puede quedar atrapado o pellizcado. También son llamados "Peek and Play".

+ Hilos y cuerdas: Lo que antes se pensaba que era un juguete seguro, está pasando a ser uno de los que menos lo son. Y es que el hilo y la cuerda a menudo son tragados por gatitos (y gatos) y representan una razón común para las visitas de emergencia al veterinario.





+ Juguetes con plumas: Aprenden con la boca y es probable que mastiquen cualquier cosa que les des, por lo que un objeto delicado como una pluma puede ser mordido por la mitad, tragado y alojado en la garganta o el estómago.

+ Bolsas de plástico: Si bien no son juguetes per se, recuerda que los mininos son curiosos por naturaleza y si ven una bolsa tirada en tu casa, pueden meter la cabeza. ¿Alguna vez has metido la testa en una bolsa?, se dificulta la respiración. A tu gatito le puede pasar lo mismo y en su desesperación puede llegar a asfixiarse.





+ Árboles para gato: Se piensa que es una buena idea regalarle cosas a los gatitos que son fáciles de trepar, ya que pueden enterrar sus uñitas y escalar, entreteniéndose por horas.Lo que muchos no toman en cuenta a la hora de conseguir estos juguetes, es que cuando un minino es bebé, puede ser lo suficientemente valiente para subir, pero luego sufrir en la descendida.

No te decimos que le prohíbas este método de diversión, pero te pedimos que esperes a que tu michi tenga cuatro meses de edad para que se los presentes.





Con información de rspcapetinsurance.org, PetMD