5 juegos para gatos que ayudan a fortalecer el vínculo emocional

Se cree que a estas mascotas no les gusta la compañía, pero en realidad les encanta y la mejor forma de empezar a establecer el vínculo es con juegos para gatos

Durante mucho tiempo se ha creído que los gatos son animales poco cariñosos o que no disfrutan de la compañía humana, pero lo cierto es que, aunque son más independientes, les encanta pasar tiempo con su dueño. Si quieres fortalecer el vínculo emocional con tu minino, te recomendamos 5 juegos para gatos.

Ganarse el cariño de un gato no siempre es fácil, pero es posible lograrlo al acercarnos a ellos por medio de juegos que, además, estimulan su inteligencia y agilidad.

(Foto: Pexels)

Toma nota y pasa más tiempo con tu gato con estos divertidos juegos ideales para fortalecer el vínculo entre dueño y mascota.

Juegos para gatos

Los gatos tienen una personalidad única, son independientes y muy auténticos, por lo que no darán su cariño a cualquier persona, aunque eso no significa que no sean amigables. Pasar tiempo con ellos ayuda a fortalecer el vínculo y para ello, es ideal acercarse por medio de juegos como:

1. Juegos con la comida

Existen muchas formas de estimular a los gatos por medio de la comida. Puede ser con comederos tipo rompecabezas o con bolas dispensadoras de comida que hacen que los mininos estimulen su deseo de caza y se esfuercen por conseguir un delicioso premio.

Estos juguetes consisten en esconder bocadillos en un compartimiento interior para que cuando el gato lo haga rodar o salte sobre el juguete, también salga la comida.

(Foto: Freepik)

Solo se debe considerar que esos bocadillos o porciones de comida pueden contribuir al aumento de peso del gato, por lo que no se debe abusar de las cantidades.

2. Perseguir a una "presa"

Estimular el instinto cazador de los gatos es una forma muy divertida de pasar tiempo juntos y, además, favorece la buena salud mental del animal. Para ello, solo debes simular el movimiento de una presa con un juguete, arrastrarlo por el suelo e incitar que el minino vaya detrás e intente atraparlo.

Puede ser con un pequeño ratón de felpa o con una caña que tenga un pequeño pez de tela, la idea es que el felino se anime a acechar y que salte como lo haría si estuviera cazando de verdad.

(Foto: Pexels)

Con este juego no solo fortalecen el vínculo, sino que se favorece que la mascota desarrolle velocidad y agilidad. Lo ideal es esconder el juguete y sacarlo solo hasta la hora del juego para que el minino lo vea como una novedad.

3. Perseguir y atrapar la pelota

No solo los perros disfrutan jugar con una pelota, los gatos también. Debes ver qué es lo que tu mascota prefiere, pues algunos mininos prefieren buscar y atrapar la pelota, y otras disfrutan más solo al perseguirla.

Es ideal que sea una pelota pequeña y que tenga una campanilla dentro para que llame más la atención del felino cuando ruede. También se puede colocar una pequeña extensión de tela con colores brillosos.

(Foto: Pinterest)

Este tipo de juego es divertido para los gatos porque los movimientos de la pelota son rápidos e inesperados, lo que simula la forma en que se mueve una presa. Puedes lanzar la pelota o hacerla rodar a otra habitación o hacia una esquina, seguro que a tu michi le encantará.

4. Improvisa

A veces ni siquiera necesitas juguetes para despertar la curiosidad y el lado juguetón de tu felino. Improvisa con un trozo de cuerda que pueda perseguir, deja que se divierta con una caja vacía o dale una bolsa de papel con una pelota en el fondo. Verás que pasará horas entretenido.

Los gatos son ágiles y les encanta estar en movimiento, por lo que si juegas seguido con ellos, mantendrás despiertos sus impulsos naturales de caza, estará más alerta y será un gato muy feliz.

(Foto: Pinterest)

5. Usa hierba gatera

Si tu gato no está acostumbrado a los juegos o notas que tiene poco interés, puedes ayudarte usando un poco de hierba gatera o catnip, incluso hay juguetes y pelotas que ya tienen un poco dentro.

Esta planta resulta muy atractiva para los felinos y seguro que despertará su interés en los juegos. Además, no le causa ningún daño, solo debes tomar en cuenta que no a todos los mininos les encanta esta hierba.

(Foto: Pinterest)

¿Lo ves? Fortalecer el vínculo por medio de juegos para gatos es muy sencillo y permite que pasen juntos momentos muy divertidos. Cabe recordar que el juego nunca debe ser una obligación, pues siempre debemos respetar la independencia de nuestro michi.

(Con información de La Vanguardia y Consumer)