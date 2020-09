5 ideas para cansar a un perro con exceso de energía

Si tu mascota destruye todo en casa cuando no estás, es probable que necesites con urgencia estas ideas para cansar a un perro con exceso de energía

04/09/2020

Las mascotas que viven en casas pequeñas en la ciudad pueden tener más problemas de conducta que otras que viven en el campo y pueden tener mayor libertad. Esta situación puede ser desesperante para los dueños, pues un perro con exceso de energía destruye cosas en casa. Si te sientes identificado, aquí te damos cinco ideas para cansarlo y evitar complicaciones.

Las exigencias físicas de un perro en casa varían en función de su raza, edad y tamaño, pues no es lo mismo hacer actividades con un pastor alemán joven, que un chihuahua de edad avanzada, pero lo cierto es que todos requieren de actividad física, de lo contrario, empezarán a descargar su energía rompiendo nuestros zapatos, alfombras y muebles.

Aunado a ello, la falta de ejercicio en perros contribuye al aumento de peso excesivo, que les provoca dificultades de movilidad y con el tiempo, problemas articulares que, con la vejez, se vuelven muy graves. Por ello, aquí te compartimos las mejores ideas para cansar a un perro.

Ideas para cansar a un perro con exceso de energía

Tener a un perro con exceso de energía en casa puede ser un problema, pues la forma en que la mascota descargará todo es destruyendo cosas, pero no te preocupes, existen actividades sencillas que ayudan a cansarlo y que hasta pueden tener beneficios para los dueños. Toma nota.

1. Paseos largos

Sacar a pasear a un perro no solo es llevarlo a hacer sus necesidades, lo ideal es aprovechar las salidas diarias para que haga un poco de ejercicio y libere la tensión. Esto incluye permitir que marque el territorio y huela las esquinas o árboles que le llaman la atención. Si no tienes mucho tiempo para dedicarle al paseo o tienes alguna dificultad física que te impide salir, puedes optar por paseadores profesionales.

2. Escaleras

Cuando el paseo no puede ser tan largo como nos gustaría, un buen truco que ayuda a cansar a un perro con exceso de energía es subir corriendo las escaleras de la casa o alguna zona en el parque. Si no hay más personas, incluso puedes soltar la correa y dejar que suba y baje varias veces mientras tú subes lentamente o con un suave trote.

3. Frisbee

Jugar frisbee tiene muchos beneficios para los perros, pues es una actividad mental y física que libera la energía, los distrae y los divierte bastante. Si nunca han jugado, tu perro solo debe aprender primero cómo atrapar el frisbee, es decir, debe saber que su misión es sujetarlo con el hocico mientras está en el aire y no hasta que cae al suelo, lo que hará que salte mucho y gaste toda la energía acumulada.

Una vez que sepan cómo jugar, debemos practicar con ellos para que sean pacientes y esperan quietos hasta que les lancemos el frisbee.

4. Obstáculos

Motivar al perro a saltar obstáculos como bancos, llantas u otras barreras será muy benéfico para su salud y dependiendo de su agilidad y tamaño, podemos elegir los adecuados para que salten. Cuando brincan para superar los obstáculos, fortalecen su musculatura y mantienen en forma las articulaciones, porque es una actividad que les exige un gran esfuerzo físico y también mental.

Lo ideal es ir cambiando los objetos que ponemos para que salten, porque una vez que saben cómo atravesarlos sin tener que brincar, optarán por el camino fácil, así que siempre mantén el reto variando los obstáculos.

5. Pelota

Es el juego favorito de muchas mascotas y también es ideal para rápidamente cansar a un perro con mucha energía. Se puede hacer solo entre el dueño y el perro, pero lo ideal es organizar juegos en grupo, es decir, con competencia entre varios perros para ver quién de los peludos logra atrapar la pelota primero. Así no solo lo ejercitamos, también promovemos que socialice con otros canes.

Puedes optar por juguetes como los mordedores o aquellos que permiten jugar al tira y afloja para lanzarlos, que vayan a recogerlos y luego tratar de quitárselos, lo que además ayuda a mejorar su educación con el "trae" o "suelta".

Recuerda que hacer actividades para cansar a un perro con mucha energía requiere de algunas precauciones. Si salen a la calle siempre llévalo con correa y prepárate con lo necesario para levantar sus heces. No olvides llevar un poco de agua para refrescarlo cuando lo necesite y si se quedan en casa, solo tengan cuidado de hacer los juegos en un espacio lo suficientemente amplio para evitar accidentes.

