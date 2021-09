No entender el comportamiento natural de un felino es posiblemente lo que lleva a cometer errores comunes al regañar a un gato en muchos hogares, pues existen expectativas erróneas sobre cómo debería comportarse y no se conocen del todo sus necesidades esenciales.

Cuando un gato tiene conductas inapropiadas, existe una causa detrás que debes localizar para mejorar el bienestar del felino, y regañándolo no es la mejor opción para corregir su comportamiento, a continuación, te decimos 5 errores más comunes al regañar a un gato para que los evites.

5 errores más comunes al regañar a un gato

1. No darle alternativas

Si no permites que tu gato rasque o bufe ante algo que le molesta, anulando esta clase de conductas, mediante el castigo es como no permitirle comer o respirar, dando como resultado que el michi se sienta estresado, por lo que tratará de realizar estas conductas de forma inadecuada, rascando muebles. Una alternativa sería que le proporciones un rascador para que dirija su conducta de forma positiva.

2. Gritarle y/o agredirlo físicamente

Si le gritas o lo agredes físicamente, estás cometiendo un error común al regañar a un gato, y no es capaz de entender el motivo de tu enojo, por lo que termina confundido y asociando esta experiencia negativa a ti, perjudicando la relación entre ambos, al grado que puede tenerte miedo. Así que más que regañarlo, debes disuadirlo de que realice acciones inadecuadas para redirigirlas de forma correcta.

3. Obligarlo a oler su orina y/o heces

No es necesario enseñar a un gato su orina y/o heces para que entienda que no quieres que se haga en un lugar inadecuado, ya que esta clase de regaños lejos de formar un proceso de aprendizaje para que no lo haga es una intimidación innecesaria y cruel. Lo primero que debes hacer es averiguar la causa de por qué tu minino no hace sus necesidades adecuadamente para corregir el problema.

4. Nunca le permitas hacer algo que no quieres que haga

No puedes regañar a tu gato por algo que a veces le permites hacer, siempre debes ser coherente en tu modo de actuar, porque de lo contrario no va a entender que existe una causa-efecto entre su acción y tu reacción, generándole inseguridad, porque no te entenderá. Nunca le permitas hacer algo que no quieres que haga para no confundirlo.

5. Corrígelo a tiempo

Otro de los errores más comunes al regañar a un gato es tratar de corregirlos después de haber realizado algo inadecuado, debes hacerlo en el momento, porque de lo contrario será incapaz de comprender la causa de tu enojo y empezará a sentirse inseguro contigo, pues no sabrá el motivo de tu comportamiento hacia él.

Estos son los errores más comunes al regañar un gato que comenten sus dueños. Si quieres aprender a entenderte mejor con tu michi, ofrécele un correcto enriquecimiento ambiental, sé constante y coherente en su educación y opta por el refuerzo positivo.

