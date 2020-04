5 enfermedades en cachorros más comunes y sus síntomas de alerta

Debido a que sus defensas no son lo suficientemente fuertes, hay enfermedades en cachorros que podrían ser mortales si no se atienden a tiempo

22/04/2020

22/04/2020 17:39 hrs.

Cuando hay un cachorro en casa, muchas veces no estamos seguros de los cuidados que debemos darles para que crezcan sanos y fuertes y desconocemos los problemas de salud que podrían desarrollar si no tomamos las medidas de prevención necesarias. Para que no te pase, los expertos te dicen cuáles son las enfermedades en cachorros más comunes y lo que debes hacer para evitarlas.

Los perros pequeños son adorables, pero también son propensos a padecer algunas infecciones y otras enfermedades, checa cuáles son.





Enfermedades en cachorros

Cuando tienes un cachorro, es imprescindible acudir con el veterinario para que le realice una revisión completa, además de informarte sobre el programa de vacunación y desparasitación que necesita tu amigo en sus primeros meses de vida.

Sin embargo, se estima que únicamente el 22% de los propietarios de mascotas los llevan a consultas regulares, lo que dificulta que se puedan detectar algunas enfermedades comunes en los perritos bebé.

Es importante saber que después del destete, durante la transición de leche materna a croquetas, los cachorros pueden llegar a tener sus defensas más bajas y por consecuencia, estar expuestos a padecer una serie de enfermedades como infecciones.

Por ello, especialistas en salud animal involucrados en el "Primer Consenso para Promover la Nutrición y la Salud de las Mascotas en México" indican qué enfermedades en cachorros son las más comunes, para que puedas identificarlas y actuar pronto.

1. Diarrea

Aunque es un padecimiento frecuente, hay que tomarlo en serio, ya que puede derivar en complicaciones más severas.

Los síntomas habituales además de expulsiones liquidas son: apatía, temblores y en algunos casos, fiebre y molestias abdominales.

El médico veterinario te recomendará el tratamiento y dieta especial para disminuir los efectos en tu perrito.

2. Parvovirus

Es la patología de mayor gravedad en cachorros de muy corta edad, pues afecta el tracto gastrointestinal. Sus síntomas son fiebre, apatía, vómito espumoso, falta de apetito y heces con sangre.

Si se confirma el diagnostico, es recomendable hospitalizarlo para evitar su deshidratación y que reciba el tratamiento adecuado.

3. Vómito

Es la señal de que el cuerpo de tu cachorro necesita expulsar alguna sustancia que daña su organismo. Entre las causas más usuales de los vómitos se encuentran las infecciones virales, parásitos intestinales, reacciones alérgicas, intolerancias alimenticias o cambios abruptos en tipo o marca de alimento.

Ante un cuadro agudo de vómitos, retira su alimento y acude inmediatamente con su médico veterinario.

4. Parásitos intestinales

Los parásitos intestinales o lombrices afectan a la mayoría de los perros bebé, pues con frecuencia ya nacen con estos microorganismos. Los síntomas son abdomen hinchado, pérdida de peso, arrastre de su trasero por el suelo y parásitos visibles en sus heces o alrededor del ano.

Para solucionarlo, debes llevar a tu cachorro al veterinario para que inicie un proceso de desparasitación con algunos medicamentos.

5. Moquillo

Otra de las enfermedades en cachorros más comunes y también más peligrosas es el moquillo canino, una grave infección que suele manifestarse con secreción con pus o agua en los ojos, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, fatiga, tos, patas visiblemente hinchadas, parálisis y hasta convulsiones.

El cachorro debe recibir la vacuna contra moquillo canino para estar a salvo de esta enfermedad.

Recuerda que la medicina preventiva es sin duda la clave para cualquier propietario de una mascota. Siempre será más conveniente, en lo económico y emocional, prevenir las enfermedades en cachorros que curarlas.

No olvides la alimentación adecuada

Especialistas del Consenso enfatizan que una correcta alimentación desde edades tempranas, recomendada y supervisada por la autoridad veterinaria, es fundamental para prevenir enfermedades.

En ese sentido, señalan que la alternativa más práctica, rápida, precisa y económica de alimentar correctamente a las mascotas son los productos fabricados por empresas dedicadas exclusivamente al rubro, ya que garantizan calidad de los ingredientes, balance de nutrientes, higiene, inocuidad y una adecuada cadena de suministro y comercialización.

Cabe destacar que una alimentación apropiada a lo largo de todas las etapas de la vida es necesaria para asegurar un adecuado estado de salud de las mascotas y, en algunos casos, favorecer la recuperación si ya existe una enfermedad.

No dudes en visitar al veterinario ante cualquiera de los síntomas de las enfermedades en cachorros más comunes, observa con frecuencia el aspecto de tu mascota y su comportamiento, de esta manera, estarás al tanto ante cualquier signo de alerta.

