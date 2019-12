5 curiosidades sobre los perros dálmata

Si no se les proporciona la actividad física necesaria, pueden volverse traviesos y desobedientes

ADRIÁN AGUIRRE

05/12/2019

05/12/2019 12:04 hrs.

Los dálmata son una raza de perros que se distinguen fácilmente de los demás gracias a su piel blanca y manchas negras.

Si bien todos los perros ofrecen un cariño incondicional a sus dueños, hay diferencias en los comportamientos de todos los linajes: unos pueden ser más activos que otras, ofrecer más protección, ser más inteligentes...

En el caso de los dálmata, se trata de un tipo de can que es noble, hermoso, amigable y juguetón, pero que requiere de ciertas "atenciones", si se le quiere ver así.

Por ello, antes de conseguir uno, tienes que saber esto de él:

1) Es muy activo: si piensas tenerlo en tu casa encerrado esperando a que te reciba cuando llegues, mejor elige a otro perro. Los dálmatas se caracterizan por su gran energía y si no tienes un patio donde pueda salir a correr, saltar y divertirse, entonces se aburrirá y esto podrá repercutir en su conducta al punto de volverlo travieso y desobediente.

2) Sus orígenes son misteriosos: Nadie sabe exactamente de dónde salieron los dálmatas, pero lo que se conoce de ellos (o se rumorea) es que el término "dálmata" viene de un lugar llamado Dalmacia, que es una provincia de Austria.

Los orígenes también son confusos ya que la raza apareció en documentaciones históricas durante cientos de años en una variedad de países. Incluso una pintura en Italia en 1360 mostraba un can con manchas similares a las de este tipo de perritos.





3) No es agresivo, pero puede serlo: Si bien no está estereotipado como el Dóberman o el Rottweiler de ser un perro agresivo, las condiciones en las que se encuentre tu perro dálmata pueden tornarlo peligroso. Por ejemplo, si se encuentra espantado, puede soltar la mordida aún sabiendo que no debería hacerlo.

Mantenlo en un ambiente libre de estrés y no tendrás ningún problema.

4) Los cachorros no están manchados: Si ves a un perrito bebé todo blanco y sin manchas y te aseguran que es un dálmata, no te espantes. Los perros dálmata no tienen manchas al nacer y las van adquiriendo conforme envejecen.





5) Siempre estarás seguro: Los dálmatas tienen un instinto protector natural, por lo que se adaptan mejor al entorno familiar y son bastante amigables.

Son rápidos, hábiles, alertas e inteligentes y en caso de que alguno de sus seres queridos se encuentre en problemas, no dudarán en usar estos rasgos para protegerlos.

Eso sí, como lo mencionamos al principio, no son para lugares pequeños.





