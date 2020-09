5 curiosidades sobre los ojos de los gatos

Conocer las curiosidades sobre los ojos de los gatos nos muestra el valor que tiene esta parte de su cuerpo para su supervivencia, más allá de algo estético

SUSANA CARRASCO 11/09/2020

11/09/2020 16:40 hrs.

Sin duda, una de las características de los gatos que más nos llaman la atención son sus ojos, pues son grandes, de colores intensos y hermosos, además de que tienen una pupila muy peculiar que a muchos les fascina. Pero hay datos y curiosidades sobre los ojos de los gatos que muy pocos conocen y que son sorprendentes.

Se cree que los mininos son capaces de ver en total oscuridad, pero esto podría no ser del todo cierto, así que, si quieres saber la verdad sobre los hermosos ojos de los gatos, te sugerimos seguir leyendo.

Los ojos de los gatos son tan hermosos que hasta han llegado a considerarse mágicos y no es para menos, pues ocultan muchos secretos que pocos amantes de los felinos conocen. Más allá de lo atractivos que pueden ser debido al color o la forma de su pupila, cumplen con funciones específicas que seguro te sorprenderán.

Curiosidades de los ojos de los gatos

¿Te encantan los ojos de los gatos? A nosotros también y por ello, enlistamos para ti algunas de las curiosidades que no te puedes perder al respecto:

1. Ven en la oscuridad, pero no cuando es total

Los gatos no ven perfectamente en la oscuridad total, si bien pueden ver con mayor nitidez de noche que de día, no podemos afirmar que vean cuando no hay nada de luz. Lo que sucede es que sus ojos tienen una córnea convexa, que unido a la capacidad de sus pupilas para dilatarse, permite que con una mínima entrada de luz pueda ver bien.

La naturaleza cazadora de los gatos hace que su visión sea ideal en condiciones de poca luz, pues sus ojos están preparados para cazar de noche, por lo que se adaptan a la oscuridad. Por ello, es común notar que cuando no hay demasiada luz, sus pupilas se agranden al máximo para permitir que penetre en el ojo la mayor cantidad posible.

2. Nacen con ojos azules

Los gatos nacen con los ojos cerrados y aproximadamente a los 5 o 10 días de nacidos, los abren. Es común notar que en esa etapa sus ojos son de color azul y su visión en este estadio es borrosa debido a la falta de maduración del iris y la córnea. La maduración la alcanzan hasta los tres meses de edad y es cuando el color definitivo de ojos se presenta en el gato, además de una agudeza visual completa.

3. No necesitan pestañas

Si observas de cerca los ojos de los gatos, notarás que, a diferencia de otros animales como los perros, ellos no tienen pestañas y esto se debe a que simplemente no las necesitan ya que cuentan con un tercer párpado, una membrana que recubre el globo ocular y los protege de cualquier agente externo como el polvo. Además, mantiene sus ojitos lubricados.

4. Su campo de visión es más amplio

Otra de las curiosidades de los ojos de los gatos es que su campo de visión es más amplio, pues el nuestro es de 180 grados mientras que el de los felinos llega a ser de 200 grados. No obstante, cuando el gato está cazando o está muy concentrado observando algo, es probable que sea incapaz de percibir todo lo demás a su alrededor, pues su visión se torna selectiva en esas situaciones.

Así que si está viendo algo fijamente y cuando te acercas simplemente no te hace caso, es porque literalmente no te ha visto debido a que está muy enfocado.

5. Captan bien movimientos rápidos, aunque los lentos no tanto

El instinto cazador de los gatos condiciona su capacidad para procesar los movimientos lentos, ¿cómo? Se les da mejor captar movimientos rápidos que lentos, es decir, pueden percibir de manera más sencilla cuando algo se mueve mucho que poco, pues si hay lentitud ellos prácticamente lo perciben como algo sin movimiento.

De hecho, los especialistas recomiendan facilitarles juguetes con luces y que se mueven rápido, pues así desarrollan una mejor agudeza visual.

Ahora que ya sabes las curiosidades sobre los ojos de los gatos seguro que no volverás a verlos de la misma manera, pues no solo son una característica hermosa en ellos, también son fundamentales para su supervivencia y comprensión del mundo.

(Con información de Soy un gato, Affinity petcare y Mis Animales)