5 cuidados básicos que los gatitos bebé necesitan

Adoptar a un gatito bebé requiere de algunos cuidados especiales, sobre todo en su alimentación y su temperatura

SUSANA CARRASCO 17/03/2020

17/03/2020 18:20 hrs.

Cuidar de un gatito bebé no es sencillo, especialmente si por cualquier razón no tiene cerca a su madre, lo que hará que sea necesario que nosotros mismos pongamos especial atención en su alimentación, su higiene y su entorno.

Si encontraste a un gatito bebé abandonado o adoptaste uno, debes seguir al pie de la letra las recomendaciones de los expertos.

Cuidados de un gatito bebé

Los gatos bebé requieren de cuidados muy especiales cuando no son criados por su madre, por ello, te compartimos a continuación todo lo que debes tomar en cuenta para asegurarte de tener un gatito sano y feliz.

1. Temperatura corporal

Los gatitos de menos de un mes no son capaces de regular su temperatura corporal, por lo que necesitan estar todo el tiempo cerca de su madre y sus hermanitos. En caso de que esto no sea posible, puedes envolverlo en mantas o usar una almohada térmica para ayudarlo a estar caliente.

Toca constantemente sus almohadillas o huellitas y si están frías, significa que su temperatura corporal es baja, por lo que deberás acercarlo a ti para darle suficiente calor.

2. Cuidado con la leche

Los gatitos bebé necesitan tomar leche para desarrollarse, pero si su madre no está cerca, evita cometer el error de darle leche de la que tienes guardada en el refrigerador. Estos productos no pueden digerirlos los mininos y sin querer, puedes causarle problemas estomacales como diarrea y vómitos.

Lo ideal es que vayas con el veterinario para que te recete alguna leche de fórmula en polvo especial para gatitos, que deberás darle en un biberón por lo menos cada tres horas.

3. Uso del arenero

Otra de las cosas que debes tomar en cuenta al cuidar a un gatito bebé es que aprenda a usar correctamente el arenero. Ponlo varias veces al día ahí y cuando el gatito defeque, coloca sus heces en la arena para que el pequeño vaya entendiendo en dónde debe hacer sus necesidades.

Si no logra hacer ahí no lo regañes, poco a poco irá aprendiendo cómo enterrar sus heces en la arena, incluso puedes tomar sus patitas y rascar, luego colocar sus heces y ayudarlo a taparlas. Asegúrate de que el arenero tenga el tamaño correcto y que la arena no tenga ningún tipo de aroma artificial, pues a la mayoría de los gatos no les gusta.

4. Comida especial

Una vez que el gatito deje la leche, hay que comenzar a darle alimentos sólidos y lo mejor es que sean productos hechos con todos los nutrientes que son especialmente para gatitos. En el mercado existen opciones balanceadas y con un tamaño ideal para la boquita de nuestro minino.

Por ningún motivo le des pan, huevo crudo, cebolla, chocolates, dulces o golosinas, pues son tóxicos para los gatos.

5. Seguimiento médico

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recomienda que todos los gatos acudan a una visita veterinaria desde los primeros meses de vida.

Ahí, el experto revisará el estado de salud general de tu mascota y te dirá cuáles son las vacunas que necesitará para evitar enfermedades graves como rabia o clamidia felina. Además, puedes aprovechar para saber si tu gatito es de una raza específica.

Recuerda que aunque los gatos son independientes o autónomos, no significa que no requieran de cuidados especiales y de toda tu atención para jugar, interactuar, hablarle, enseñarle la casa o cargarlo. Los felinos, al igual que los perros y otras mascotas, necesitan de todo tu amor, paciencia y comprensión, sobre todo cuando son gatos bebé.

