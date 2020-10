5 cosas que odian los perros de los humanos y que tú no sabías

Es importante que sepas qué cosas no le gustan a tu perro para que las evites y tengan una buena relación

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 07/10/2020

07/10/2020 17:03 hrs.

Si quieres mantener una buena relación con tu perro es importante que sepas cómo piensa, cuáles son sus necesidades básicas tanto físicas como mentales y conocer qué cosas le suelen molestar para que ambos puedan vivir en armonía.

Los perros tienden a mimetizar su estado de ánimo con el del ser humano, así que, trata de estar bien para que él también lo esté. En la medida de lo posible evita hacer cosas que sabes que odia que le hagas por lo que provocan en él.

Fotografía: Pinterest

Cosas que odian los perros de los humanos

1. Los ruidos y los olores fuertes

Cualquier ruido fuerte que hagamos molesta y asusta a los perros (secadora del cabello, cohetes, la aspiradora, la lavadora, los estornudos), debido a que su sentido del oído está muy desarrollado; en el caso de los olores fuertes, su olfato es más potente que el de los humanos, así que no toleran los olores de productos químicos, de higiene personal y de limpieza del hogar, porque les irritan las fosas nasales.

2. Nuestra energía negativa y que los regañemos sin que entiendan por qué

Los perros no entienden lo que les gritamos y por qué lo hacemos, pero es algo que les molesta mucho, se sienten mal porque reciben energía negativa y no saben ni por qué. Esto suele pasar cuando estamos de mal humor y nuestro perro contribuye haciendo algo que no nos gusta. Evita estos errores cuando regañes a tu perro.

SIGUE LEYENDO: Rescatista resguarda en su casa a más de 300 mascotas por huracán

3. Que les den besos y abrazos en exceso

Para los perros que los besen y los abracen es algo confuso. En el caso de los abrazos lo interpretan como que quieres establecer tu dominio. Cabe aclarar que hay perros muy afectuosos y sumisos que, si aceptan los abrazos, pero la mayoría no los tolera mucho. En el caso de los besos pueden entender que somos sumisos eso los desestabiliza y los hace sentir incómodos.

Fotografía: Pexels

4. Vestirlos innecesariamente

Lo que no soportan la mayoría de los perros es que se les vista porque sí o con cosas decorativas y nada funcionales, porque no se sienten cómodos si no pueden andar bien o si llevan algo que no se pueden quitar cuando quieran. No les gusta llamar la atención y se ponen nerviosos de que la gente los mire fijamente por la ropa que traen puesta, aunque si hay algunos que aprenden a tolerarlo. Intenta no humanizar a tu perro para evitarle desequilibrios y problemas.

5. Que los bañes seguido

Los perros se mantienen limpios a su manera, necesitan su olor corporal para comunicarse con los demás. Así que si los bañas muy seguido no es conveniente porque también se le pueden dañar las capas de protección natural de la piel y se le puede provocar algún problema de salud. Lo puedes asear, pero sin excederte para que puedan comunicarse bien a través de su olor.

Ahora ya sabes cuáles son algunas de las cosas que odian los perros de los humanos y que quizás tu no sabías. Si tienes perro, trata de evitarlas para no hacerlo sentir mal, incómodo o intranquilo. El resultado: una buena relación entre ambos.

TAMBIÉN LEE: 4 razones por la que los gatos odian el agua

(Con información de expertoanimal)