5 cosas que odian los gatos de los humanos

Algunas de las cosas que odian los gatos se hacen de manera inconsciente; evítalas en la medida de lo posible para que no se molesten

LÉRIDA CABELLO 02/10/2020

02/10/2020 16:51 hrs.

Los gatos se caracterizan por tener un temperamento especial, pero si a eso le agregamos que los humanos podemos hacer cosas que odian, a veces de manera inconsciente, se pueden volver más ariscos a la hora de socializar con nosotros.

Si no quieres provocar su molestia, es importante saber qué cosas odian los gatos que les hagan, por ejemplo: que los abraces, que no les limpies su arenero, los ruidos y los olores fuertes, que los cambies de casa, así que en la medida de lo posible evita estas cosas que odian los gatos de los humanos.

Cosas que odian los gatos de los humanos

1. Que les acaricien la panza, las patas traseras y la cola

Hay gatos que no se molestan si les tocas estas zonas del cuerpo, pero mejor no averigües si les gusta o no. Para los gatos el contacto físico es una forma de dominio, por eso solo se dejan acariciar cuando ellos quieren. Opta por cabeza, orejas, barbilla, cuello y cerca de la cola.

Fotografía: losanimales

2. Que no limpies su arenero

Los gatos son animales exageradamente limpios y les molesta que su arenero no esté siempre impecable, así que evita su molestia, y mantén en perfecto estado su arenero. Si no lo haces, provocarás que haga sus necesidades en otro lugar de la casa.

3. Que pongas la televisión o la música a todo volumen

A los gatos no les gustan los ruidos fuertes porque su oído es muy potente. Su sentido de audición les ayuda a tener el entorno controlado, incluso cuando parece que están dormidos. Así que, si eres de los que disfruta poniendo la música o la televisión a todo volumen, evítalo.

4. La obsesión por los olores

Otra cosa que los gatos odian de los humanos son los olores fuertes: perfumes, ambientadores, el ajo, los cítricos o el humo, porque tienen un olfato muy sensible. Además, los gatos usan los olores para comunicarse, por lo que el hecho de estar rodeados de las fragancias humanas les resulta molesto.

Fotografía: techinfus

5. Los cambios de casa

Las mudanzas suponen un cambio drástico en su vida, por lo tanto, no les gustan nada. Cuando ven que sus dueños meten todo en cajas y la casa se vacía poco a poco, no les hace ninguna gracia, porque están con la incertidumbre de a dónde irán.

Ahora que ya sabes algunas de las cosas que odian los gatos que hacen los humanos, a veces de manera inconsciente, evítalas en la medida de lo posible, para no causar su molestia, y pueda vivir en paz y armonía.

(Con información de expertoanimal y muy interesante)