5 cosas que no debe comer tu perro

ADRIÁN AGUIRRE 29/05/2020

29/05/2020 10:45 hrs.

Los perros son animales muy tragones, lo sabemos, y a veces puede resultar inevitable alimentarlos con lo que estamos comiendo debido a que nos voltean a ver con sus ojitos brillosos y mirada tierna.

Hay quienes no saben que algunas comidas les pueden hacer daño y hay otros que dicen "nunca le ha pasado nada, voy a darle un pedazo". Sin embargo, hay alimentos que los lomitos no deben comer y aquí te decimos 5 de ellos.

5 cosas que los perros no deben comer:

1) Helado: En esta época de calor, muchas personas compran un helado y se les hace fácil darle un poco a sus lomitos. Los especialistas recomiendan que no se les dé helado ya que contiene mucha azúcar y algunos perros son intolerantes a la lactosa.

2) Nueces: La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) señala que las nueces y almendras contienen cantidades altas de aceites y grasas que pueden ocasionar vómitos y diarrea.

3) Aguacate: Los doctores mencionan que los aguacates tienen un componente llamado "persina" que, consumido en demasía, puede causar vómitos o diarrea en los perros. De acuerdo con los especialistas, la "persina" se encuentra en las hojas, semillas, corteza y en la fruta en sí.

"Además, la semilla de aguacate puede atascarse en los intestinos o el estómago, y la obstrucción podría ser fatal", detallan

4) Masa de levadura: La ASPCA indica que la masa de levadura puede hacer que se acumule gas en el sistema digestivo del lomito y que esto puede ser doloroso para ellos.

"Puede hacer que el estómago se hinche y potencialmente se tuerza, convirtiéndose en una emergencia potencialmente mortal", apunta la ASPCA

5) Cebollas y ajos: Los doctores comentan que comer mucho ajo o cebolla en una sola ocasión puede ocasionarles envenenamiento, por lo que debes mantener las cebollas y los ajos en polvo, crudos, cocidos o deshidratados lejos de los perros.