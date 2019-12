5 cosas que los gatos odian y pasas por alto

Algunas son cuestiones cotidianas que podrías evitar

ADRIÁN AGUIRRE 04/12/2019

04/12/2019 10:40 hrs.

Todos sabemos que los gatos son más independientes que los perros y que pueden entrar y salir a su gusto y conveniencia, pero hay ocasiones en las que necesitan estar en casa y algunas de las cosas que hacemos diariamente pueden resultarles molestas.

Obviamente no va a ir contigo y te va a decir: "deja de hacer esto porque me está fastidiando", pero sí lo podrás notar en sus conductas.

Bajo este contexto, te presentamos cinco cosas que los gatos odian y que a veces pasas por alto:

1) Los besos: Tú puedes considerarlo como una muestra de cariño hacia los mininos, pero puedes llegar a empalagarlos. No estamos diciendo que no lo hagas de vez en cuando, pero ten en cuenta que cuando él quiera cariñitos, irá por ellos. No tienes que estarlos persiguiendo por toda la casa para cargarlos y mostrarles tu amor.

A algunos gatos les gusta y a otros no. Si bien no siempre están de buen humor, al principio puedes probar haciéndolo en diferentes días para conocer si responden bien o se molestan. No es lo mismo verles la carita de enojados (sí, la ponen y la podrás notar luego luego) a que te miren con calma y cierren los ojitos.

2) Los olores fuertes: Si bien su olfato no está tan desarrollado como el de los perros, al ser uno de sus sentidos principales siguen siendo vulnerables a los olores intensos. Por ello, el ajo, el vinagre, la cebolla, los cítricos y el humo del cigarro les pueden llegar a resultar muy molestos.

Si vas a cocinar usando algunos de estos elementos y tu minino se encuentra en casa, procura mantener una ventana abierta para que en caso de que se salga si ya no aguante o en su defecto, pueda quedarse contigo cómodamente.

3) Una caja de arena sucia:

Los gatos son animales muy limpios y se arreglan constantemente. No les gusta estar sucios ni estar en rincones que carezcan de limpieza.

Procura mantener su cajita de arena limpia para que puedan realizar sus necesidades. De lo contrario, se desquitarán con tu alfombra nueva y eso puede que no te cause mucha gracia.

4) Ser acariciado en ciertas partes de su cuerpo:

Volvemos a la parte de la comunicación que mencionamos al principio. Él no te va a recriminar, pero muchas personas los cargan de maneras no placenteras para ellos.

Muchos gatos realmente disfrutan ser acariciados y acariciados, pero varios de ellos tienen partes sensibles a las que simplemente no te dejarán acercarte.

Todos los gatos son diferentes y estas zonas dpenderán de la personalidad del tuyo, pero lo que te podemos decir es que no deberías cargarlos con la panza hacia arriba, ya que en esta postura, el animalito está vulnerable.

5) Ser ignorados: Está bien que se puedan mover solos y que muchas veces no estén en donde los hayas dejado, pero si algo odian los gatos es ser ignorados. Si tu gato quiere algo, no se rendirá hasta conseguirlo.

¿Cómo puedes notarlo? Algunas de las señales que mandan son enrollar y sacar las piernas, saltar sobre ti y frotarse contra tus piernas.

Recuerda que, como lo mencionamos arroba, cada gato es diferente, por lo que si lo tienes desde hjace mucho tiempo, ya deberías haber reconocido qué sí le gusta y qué no. Si lo acabas de conseguir, presta atención a las señales que te mandan. Ellos también se comunican con nosotros y entender lo que les causa placer o molestia es un punto muy importante.

