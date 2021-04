Lograr una buena convivencia entre perros y gatos, parece imposible, pero no lo es. Si se caen bien en su primer encuentro, ya llevas un punto a tu favor, de lo contrario tendrás que esperar un tiempo a que ambos animales tengan una buena convivencia respetándose. Esto puede tardar semanas, incluso meses. A continuación, te damos 5 consejos para una buena convivencia entre perros y gatos.

(Foto: Pinterest)

5 consejos para una buena convivencia entre perros y gatos

1. Respeta la organización de cada especie

Debes respetar la manera en que se organizan, sin intervenir y sin regañarlos por actitudes que te parezcan negativas. Los perros organizan su sociedad en manada mediante una jerarquía propia que ellos mismos marcan, y los gatos simplemente defienden su territorio porque son animales solitarios.

2. Presenta a los animales

No importa si la nueva mascota es el gato o el perro o viceversa, debes evitar la sobreexcitación para que ambos estén tranquilos. Preséntalos en un lugar amplio y grande, y de preferencia llevado al perro amarrado, no cargues al gato porque puedes salir arañado, obsérvalos y permite que se miren y se huelan.

3. Inicia la convivencia desde pequeños

Deberás cuidar la educación en positivo desde el primer día de convivencia para que vivan en calma y armonía. Que tu casa sea un hogar feliz para ambas mascotas. Enséñales trucos y órdenes y prémialos siempre que haya una buena convivencia entre ellos.

(Foto: Pexels)

NO TE PIERDAS: Contratan a un gato como vocalista de una banda de heavy metal

4. Dales su comida en áreas separadas

Para evitar un incidente, lo mejor es que cada mascota coma en un espacio distinto y separado del otro animal. Con el tiempo, si logran tener una buena convivencia no necesitarás separarlos. No permitas que uno se coma la comida del otro, haz que se respeten mutuamente haya o no comida de por medio.

(Foto: Pinterest)

5. Juguetes para ambos

Los celos y el deseo de tener un juguete pueden empeorar mucho una relación entre un perro y un gato, debido a que el perro es de naturaleza social y los gatos tienen un instinto depredador más vivo. Proporcionales varios juguetes a cada uno de distintos colores, formas y algunos que emitan ruido para que se distraigan y no peleen.

¿Cómo consigo que haya una buena convivencia entre perros y gatos?

Si el encuentro no es como lo esperabas y ambas mascotas están inquietas y nerviosas por la presencia del otro deberás trabajar con ambos, reforzando con la voz ¡Muy bien! O con golosinas las actitudes que consideres positivas, como estar tranquilo y relajado.

No dividas tu hogar en dos zonas, una para cada animal, porque lejos de hacerles un bien, harás que sea muy complicado que se toleren y tengan una buena convivencia. Lo ideal es esperar un tiempo a que ambos animales empiecen a convivir respetándose. Esto puede tardar semanas, incluso meses.

(Foto: Pinterest)

Si el comportamiento es correcto entre el perro y el gato y se muestran tranquilos deja que interactúen, pero si están ariscos no te preocupes, es normal, quizás tardarán un tiempo en aceptarse para que tengan una buena convivencia.

Estos son algunos consejos que te ayudaran a que haya una buena convivencia entre perros y gatos, así que ponlos en práctica y si se caen bien a la primera verás resultados de inmediato, pero si no, tendrás que ser paciente.

TAMBIÉN LEE: ¿Cómo actuar cuando un perro se intoxica con cloro? Me acaba de pasar

(Con Información de Experto Animal)