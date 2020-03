5 consejos para sacar a pasear a tu perro en tiempos de coronavirus

Autoridades internacionales emiten algunas recomendaciones para pasear a tu perro sin ningún riesgo por coronavirus o COVID-19

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 19/03/2020

19/03/2020 13:06 hrs.

El nuevo coronavirus (COVID-19) definitivamente está cambiando la rutina de muchos, pues debemos seguir las medidas de precaución de las autoridades al pie de la letra, lo que incluye el aislamiento social. En ese contexto, algunos se preguntan si pueden sacar a pasear a su perro y por cuánto tiempo. Aquí te damos las recomendaciones para pasear a tu lomito sin ningún riesgo.

Pasear a tu perro en tiempos de coronavirus

Al sacar a pasear a tu perro en tiempos de coronavirus, es importante seguir las medidas necesarias para hacerlo con tranquilidad, pero sin dejar de lado las precauciones sanitarias.

1. ¿Debo ponerle mascarillas?

En Internet se han hecho populares algunas imágenes que muestran a perros o gatos con mascarillas o cubrebocas, sin embargo, esta medida no es necesaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que no hay evidencias científicas de que los animales de compañía desarrollen COVID-19 o que puedan transmitirlo, por ello, no es necesario sacarlos a pasear con una mascarilla. Además, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) advierte que ponerle mascarilla puede causarle estrés a nuestro lomito.

2. Minimiza el contacto

Aunque la OMS señala que las mascotas no transmiten coronavirus, esto no significa que no puedan llevarlo en su pelo, pues aunque no se sabe con certeza cuánto tiempo puede estar el virus en algunas superficies, se estima que puede hacerlo por unas horas o hasta días.

Así que para prevenir cualquier problema, lo ideal es que los paseos sean cortos, solo para que el perro haga sus necesidades y que lo lleves tu solo, no vayas con tu pareja o con tus hijos. Evita tanto como puedas el contacto de tu perro con otras mascotas o con personas extrañas que quieran acariciarlo en el parque.

Además, la Dirección General de los Derechos Animales en España recomienda pasear a nuestra mascota en horarios de menos afluencia para reducir al máximo el contacto con otras personas. De ser posible, procuremos que el perro no tenga mucho contacto con superficies que suelen tocar los humanos, como bancas en parques.

3. Siempre con correa

Pasear a tu perro durante la cuarentena requiere que lo lleves siempre con correa, pues así tienes un mejor control de los objetos con los que tiene contacto y evitas que se acerque a otros perros y a otras personas.

4. Desinfecta al volver

Tras volver del paseo, es indispensable desinfectar la correa del perro y las bolsas que sobraron para recoger las heces. También es ideal desinfectar tus llaves, el celular y la manija de la puerta, pues como estuviste en la calle, podría haber riesgo.

Jordi Sierra, investigador de la Universidad de Barcelona y experto en la relación entre coronavirus y animales, recomienda lavarles las patas a los perros después del paseo.

"Aun tenemos poca información y es necesario ser precavidos porque el virus es muy resistente y puede permanecer activo hasta un día. La probabilidad es baja, pero no está de más lavarles periódicamente las patas", advierte.

Otra medida que se recomienda es lavarse bien las manos después de tocar a tu mascota y antes de darle de comer.

5. No entres en pánico

El aumento de los casos y muertes puede parecer muy alarmante, pero ante todo debes mantener siempre la calma, no solo para cuidar tu salud mental, sino para que no le transmitas esas emociones a tu perro.

De hecho, un estudio desarrollado por la Universidad de Psicología de Lincoln, señala que los perros son capaces de leer las expresiones faciales de su dueño, así como el tono de voz, lo que les permite reconocer el estado emocional de los humanos.

"Son sensibles a percibir todo lo que exista en su entorno. Los perros han evolucionado junto a los humanos miles de años, lo que les confiere una especial capacidad para percibir todo lo que sentimos", señala Rosana Álvarez, veterinaria especializada en medicina del comportamiento de mascotas.

Como consecuencia, nuestro lomito puede tener conductas agresivas, de estrés, ansiedad o dependencia, así que mejor mantén la buena actitud y simplemente apégate a las recomendaciones de las autoridades para evitar complicaciones.

Pasear a tu perro en tiempos de coronavirus solo requiere de algunas medidas de higiene, por favor no creas en los mitos y no abandones a tu mascota.

