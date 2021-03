El baño mejora el olor de los perros, pero no es recomendable hacerlo en exceso, debido a que tienen una grasa natural en la piel que los protege

Si tu perro no huele bien puede deberse a muchos factores como el sudor, la suciedad o la presencia de hongos. Bañar al perro no es lo único que puedes hacer para que no huela mal. A continuación, te damos unos sencillos consejos para que tu perro no huela mal.

5 consejos para que un perro no huela mal

1. Cepilla regularmente a tu perro

El cepillado es una práctica necesaria en el aseo diario de los perros, ayuda a eliminar el pelo muerto, el polvo y la suciedad que puede pegarse en la calle o en la misma casa. También mejora tu vínculo con él y hará que su pelo luzca más brillante y cuidado.

2. Baña a tu perro solo cuando sea necesario

El baño mejora el olor de los perros, pero no es recomendable bañarlos en exceso, debido a que tienen una grasa natural en la piel que los protege y los aísla del entorno. Si lo bañas con frecuencia eliminas dicha capa y provocas que tu perro huela peor.

3. Escoge un buen champú para perros

La elección del champú adecuado también puede ser clave a la hora de evitar que un perro huela mal. Es importante que lo hagas con un champú especial para perros, tomando en cuenta sus necesidades físicas, sanitarias y tipo de pelo, pues hay champús para pelo largo, rizado y corto.

Si quieres que tu perro huela mucho mejor y durante más tiempo, además de que luzca un pelo más brillante y sano, añade vinagre de manzana al champú, en un 50% cada uno, y notarás la diferencia.

4. Seca y perfuma

Un mal secado también produce malos olores. En las tiendas de mascotas venden secadores para perros, porque si lo secas con una toalla no queda seco por completo, y si lo haces con una secadora, le molestará el ruido. También puedes crear un perfume casero natural que le ayudará para mejorar su olor.

En un bote de plástico con atomizador, pon una base de agua destilada, añade una cucharada de glicerina, añade una cucharada de aceite de almendras e introduce el jugo de ½ limón o de naranja para que tenga un olor fresco.

5. Limpieza de oídos y boca

Tanto la boca como los oídos son zonas que producen mal olor, por tal motivo es importante que mantengas una higiene correcta y constante para evitar malos olores. Para limpiar los oídos necesitarás una gasa nueva estéril, cubre tu dedo con la gasa e introdúcelo en el conducto auditivo del perro, mueve el dedo lentamente y de forma circular. Cuando termines con una oreja, cambia la gasa y haz el mismo procedimiento con el otro oído.

Para limpiarle los dientes a tu perro necesitarás una pasta dental específica para perros y utilizar tu dedo o un cepillo de dientes para frotarlos. Has esta rutina una vez al día para evitar que se acumule el sarro en exceso.

¿Cuándo bañar a un perro?

Los perros de pelo corto se deben bañar cada mes y medio.

Los perros de pelo largo una vez al mes, aplicándoles acondicionar o suavizante para perros para evitar los nudos.

Los perros de pelo duro deben bañarse cada dos o tres semanas.

Los de perros de pelo rizado hay que bañarlos una vez cada 20 días.

Si sigues estos sencillos consejos, conseguirás que tu perro no huela mal, y tu casa tampoco. No olvides limpiar con frecuencia las cosas de tu perro como la cama, sus juguetes, sus platos de la comida y otros objetos con los que tenga contacto.

