5 consejos para que tu gato aprenda a usar el arenero

Si aprende jugando, le será más sencillo familiarizarse con el uso del arenero

LÉRIDA CABELLO

LÉRIDA CABELLO 10/09/2020

10/09/2020 10:22 hrs.

Enseñar a tu gato a usar el arenero te será más fácil si le compras uno que sea de su agrado, si conoces sus hábitos y si les enseñas jugando.

Tendrás que tener mucha paciencia, no lo regañes, ni le grites para que no lo asustes y no vea esto como un castigo. Cuando logre hacer en el arenero, prémialo, así sabrá que hizo lo correcto, y lo seguirá haciendo de manera habitual.

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas, la utilización del arenero no obedece a un proceso de aprendizaje, sino de maduración, por lo que, a partir de las cuatro semanas de nacido, el gato lo debe usar de manera instintiva.

Consejos para enseñar a un gato a que use el arenero

1. Compra una caja de arena adecuada

Los gatos son más especiales en sus gustos y objetos personales, así que para que usen la caja de arena debe ser de su agrado. Compra una de tamaño grande para que se sienta cómodo y pueda tapar sus desechos. Coloca el arenero en un sitio poco transitado, nunca lo pongas al lado de su comida o cama.

También es importante que elijas bien la arena que le vas a poner. Hay naturales, sintéticas y hasta con químicos para neutralizar olores. No llenes la caja al máximo para que tu gato pueda tapar los excrementos y no los tire por todos lados.

TAMBIÉN LEE: Pensiones caninas, ¿con quién se queda el perro?

2. Presta atención a los hábitos de tu gato

Conocer sus hábitos te servirá para dirigirlo hacia su caja de arena, y evitar que se haga por todos los rincones de la casa. Respeta sus actividades y horarios cotidianos.

3. Haz de la enseñanza un juego

Juega con tu gato cerca de su caja de arena para que se vaya acostumbrando a ese recipiente. También puedes colocarlo dentro de la caja e indicarle que cave o juegue con la arena. Si hace y no lo tapa, toma una pala y hazlo tú, pues así sabrá cómo actuar la próxima vez.

4. No le grites ni lo regañes

Debes tener mucha paciencia para enseñarle. No le grites, ni lo regañes porque puedes asustarlo, y menos querrá aprender a hacer sus necesidades en el arenero. Nunca frotes su nariz en los desechos como castigo, pues lo único que lograrás es que te tenga miedo.

5. Lleva los desechos a la caja de arena

Si tu gato usa de "baño" un sitio que no sea el arenero, toma los desechos con una bolsa de plástico y colócalos en la caja de arena. Repite esto las veces que sea necesario, hasta que tú gato comprenda que allí debe defecar.

Si sigues pones en práctica estos consejos, lograrás que tú gato aprenda a hacer en su arenero, manteniendo tu casa limpia y libre de malos olores.

SIGUE LEYENDO: 10 gatos enormes y sus características

(Con información de myanimals y ExpertoAnimal)