El verano se acerca y con él las tormentas veraniegas que suelen ser comunes en gran parte de la república mexicana. Estas se caracterizan por los fuertes relámpagos que asustan a las mascotas.

5 consejos para calmar a tu perro durante una tormenta eléctrica

Calmar a un perro con fobia a las tormentas no es complicado, sin embargo, es algo que debes hacer obligatoriamente para que poco a poco, el miedo vaya desapareciendo y termine acostumbrándose a ruidos fuertes cómo el de los truenos.

Los siguientes consejos también pueden ayudarte a calmar a tu perro si le tiene miedo a la pirotecnia, ya que el sonido de los cohetes puede resultarle muy similar al de un trueno.

Estos 5 consejos son fundamentales para calmar a tu perro durante una tormenta eléctrica:

1. Deja que tu perro se esconda donde quiera

No lo obligues a permanecer junto a ti ni en una habitación en la que no quiera estar, si tu perro quiere esconderse debajo de la cama deja que lo haga. Tu mascota se irá a un lugar donde se sienta seguro, no cometas el error de quitarle esa sensación de seguridad.

Cuando llega una tormenta y el perro tiene miedo, necesita protegerse o entrará en estado de pánico, el cual puede llevarlo a ladrar sin cesar o incluso a mostrar algún comportamiento inadecuado, incluso llegando a morder.

Recuerda cerrar ventanas e incluso persianas para minimizar el ruido de la lluvia y los truenos, cuanto menos intenso sea más fácil será calmar a tu perro.

(Foto: Freepik)

2. Intenta jugar con él

Cuando haya pasado un rato, intenta acariciarlo y mimarlo, procura que se sienta cómodo. Si no se deja debido a su miedo a la tormenta, intenta mostrarle su juguete favorito o incluso con algún hueso especial para perros, la comida siempre es una buena estrategia para distraerlo.

El objetivo de esto es que el perro centre su atención en ti, en el juego o en la comida y que de esta forma la tormenta y los ruidos de la lluvia o truenos queden en segundo lugar en su mente.

(Foto: Freepik)

3. Hazle compañía

Si tu también estás nervioso tu perro lo detectará y se pondrá más nervioso todavía, si te enojas por su comportamiento también lo notará, por lo que tu calma es fundamental para que él no se altere más.

Si tu perro se ha escondido bajo la cama, sitúate junto a la cama y siéntate en el suelo, de forma que pueda verte y sepa que estás ahí. No hagas nada, simplemente permanece ahí de forma tranquila, tu compañía le dará la seguridad que necesita.

(Foto: Freepik)

4. La música puede ayudar a que tu perro se relaje

Existen diversos estilos musicales, sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Colorado indica que cuando los perros escuchan música clásica, ellos tienden a relajarse. Por lo que si tu perro está sufriendo de estrés por la tormenta eléctrica, ponerles música clásica podría ayudarles muchísimo.

(Foto: Freepik)

5. Se insistente y no te rindas

Lo más probable es que no se le quite el miedo a la tormenta en el primer intento. Por lo que es fundamental que seas insistente y no te rindas en el intento. Con insistencia y paciencia, en poco tiempo verás cómo tu perro va reduciendo su pánico.

(Foto: Freepik)

El truco está en la perseverancia, aplica estas técnicas siempre que tu perro esté asustado por el ruido de petardos, cohetes, tormentas o cualquier otra causa que le produzca fobia y temor.

Sigue leyendo: ¿Por qué los perros levantan la pata para orinar?

(Con información de: Soy un perro y National Geographic)