5 consejos para alimentar a un gato recién nacido

Alimentar a un gato recién nacido es una gran responsabilidad ya que no pueden consumir cualquier cosa

Un gato cachorro de menos de 4 semanas no puede alimentarse con cualquier cosa, lo ideal siempre es que reciba la leche de su madre.

Sin embargo, por distintas circunstancias esto no siempre es posible y es necesario alimentarlos con otros recursos que permitan su desarrollo sin complicaciones.

¿Cómo alimentar a un gato recién nacido?

De acuerdo con Mis Animales, todas las crías de mamíferos, incluyendo los gatitos bebé, necesitan tomar leche. Sin embargo, no cualquier leche es apta para todos los animales: la ideal es la que proviene directamente de su madre.

Cuando esto no es posible, la leche materna debe ser sustituida por una formulada especialmente para dicha especie. El contenido en proteína, grasas y azúcares varía mucho entre los mamíferos, por lo que la que es saludable para algunos puede ser mortal para otros.





En ese sentido, un cachorro felino de menos de 3 semanas no puede comer otro tipo de alimento que no sea leche materna o formulada para él. Del mismo modo, no es apta la fórmula de leche líquida enlatada que se vende para gatos adultos ni mucho menos la leche de vaca.

Pasos para alimentar a un gato bebé

Estos son los 5 pasos que debes seguir para alimentar a un gato recién nacido:

1. Busca la fórmula adecuada

Se debe buscar aquella fórmula que sirva para reemplazar la leche materna. La fórmula de leche en polvo de reemplazo viene indicada para alimentar a las crías recién nacidas y evitar diarreas o indigestión. Debes preguntar al veterinario cuál es la mejor opción.

2. Prepara bien la fórmula

Para alimentar a un gato recién nacido, es importante seguir las instrucciones establecidas por el fabricante de la leche. Habitualmente, esto consiste en diluir una cantidad de polvo en agua templada, 2 o 3 grados por encima de la temperatura ambiente, no más.

Antes de ofrecer la leche al gatito, se debe comprobar su temperatura sobre la muñeca.

3. Coloca al gatito en la postura correcta

El gato bebé no puede ser alimentado en cualquier postura. Siempre debe estar acostado boca abajo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba. Puedes colocar al felino sobre una toalla y ofrecerle el biberón.

4. No uses jeringas

Es totalmente necesario utilizar un biberón especial para los felinos, no jeringas ni otros métodos, ya que podrían causar una neumonía por aspiración.

5. Sé paciente

Es normal que el felino rechace la leche y el biberón en los primeros días, sobre todo si estaba acostumbrado a tomar la leche de su madre.

A pesar de ello, no hay que rendirse, debes seguir ofreciendo reiteradamente el alimento al animal hasta que lo acepte. Puedes empezar rozando el hocico del minino con la tetina del biberón. Al terminar, debes lavar bien todos los objetos utilizados y dejarlos listos para la próxima toma.

Las crías de gatos menores de 4 semanas deben comer cada 3 horas y cada una debe defecar y orinar después de la comida. Si no hace sus necesidades por si solo, se puede hacer una suave estimulación sobre su pancita, con movimientos circulares en sentido de las agujas del reloj. Si no hay reacción, se debe acudir al veterinario.

Recuerda que tener crías de felinos en casa puede ser una verdadera maravilla, pero también se trata de una gran responsabilidad, así que sigue al pie de la letra estos consejos para alimentar a un gato recién nacido.

