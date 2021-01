5 consejos para adoptar un gato callejero

Con paciencia y amor lograrás que en poco tiempo se adapte a su nuevo hogar

Si estás decidido adoptar un gato callejero, debes tomar en cuenta varios puntos para que el minino se adapte lo mejor posible a su nueva casa, sobre todo, si se trata de un gato adulto que está acostumbrado a imponer sus normas, horarios y rutinas.

Aunque los gatos son unos supervivientes natos, su calidad de vida se verá beneficiada si dispone de un hogar para vivir, cuidado, cariño y comida. Si respetas su tiempo y espacio en poco tiempo te ganarás su confianza, y de ser un gato callejero, se convertirá en un gato casero.

Fotografía: MundoGatos

Consejos para adoptar un gato callejero

1. Llévalo al veterinario

Si vas adoptar un gato callejero, lo primero que debes hacer es llevarlo con el especialista para que determine cuál es su estado de salud, le ponga sus vacunas y lo esterilice, sobre todo, si es un gato adulto para que no se escape con frecuencia a la calle en busca de pareja durante la época de celo.

2. ¿Cómo transportarlo?

Llevar a tu gato callejero a la casa y al veterinario no será tarea fácil. Lo mejor será hacerte de una transportadora para que vaya lo más cómodo posible y no se te escape, pues los gatos adultos que han vivido en la calle no dejan que los cargues. Es importante que no lo obligues a entrar, sino lo tomará como algo negativo.

Fotografía: Pinterest

3. Su nueva casa

Preparar la casa para la llegada del nuevo miembro es muy importante, ya que los gatos son animales mucho más independientes que los perros, por lo que es recomendable que cuente con su propio espacio en el hogar. Puedes cederle una habitación deshabitada o dejar que explore libremente para que elija su rincón favorito.

Fotografía: Mis Animales

4. Utensilios básicos

Proporciónale una cama cómoda y blanda para dormir. Déjala cerca de la comida y agua y, también, alejada de la caja de arena. Recuerda que los gatos son animales extremadamente pulcros, por lo que no debes colocar su agua, ni la comida cerca de la caja de arena. También es necesario que le tengas un rascador para que afile sus uñas, y no dañe los muebles de la casa. Para cubrir su necesidad de cazar deberás proporcionarle juguetes para ese fin.

5. Respeta sus horarios

Si se trata de gatos callejeros adultos o gatos callejeros ancianos tendrás que respetar sus tiempos, pues están acostumbrados a imponer sus normas, horarios y rutinas, o a seguir a gatos más autoritarios que él. Si es un gato cachorro podrás adaptarlo a tus normas sin problema. La clave para lograrlo es tener paciencia y respeto para que se acostumbre a sus nuevos hábitos para ser un gato casero.

Fotografía: Pexels

¿El gato callejero se escapa?

Es probable que los primeros días en su nueva casa intentará escaparse. Para evitarlo, la primera medida que debes tomar es mantener las ventanas y puertas cerradas. Si tienes un patio, deberás colocar una valla lo suficientemente alta para que no salte. La esterilización también ayudará a que no siente la necesidad de escaparse para reproducirse.

Deja que tu gato callejero se acostumbre a su nuevo hogar, no te extrañes si los primeros días no sale de su cuarto, necesita encontrar su estabilidad para sentirse seguro. Tenle paciencia, comparte momentos con él para que te conozca y confíe en ti.

