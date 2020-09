4 razones por las que tu gato te muerde

¡Descubre las razones por las que tu gato te muerde!; se puede corregir esta conducta

14/09/2020 11:36 hrs.

Si tu gato te muerde no es que quiera hacerte daño, puede ser una reacción de que se siente amenazado o asustado y se defiende de manera natural.

También es una forma de demostrarte su cariño, de que quiere jugar, y de que lo dejes solo cuando quiere su espacio. Si vas aprendiendo las conductas de tu gato, eso te ayudará a que ya no te muerda.

Razones por las que tu gato te muerde

1. Quiere jugar

Si desde que tu gato era cachorro le permitiste que mordiera tus manos con sus dientecitos, él interpretará que puede seguir haciéndolo cuando sea mayor, por eso deberás corregirlo a tiempo para que no se le haga una mala costumbre. Una opción es que uses juguetes.

2. No quiere más mimos

La mayoría de los gatos no son muy cariñosos que digamos, así que, si observas a tu gato, eso te ayudará a descubrir qué tipo de caricias prefiere, en qué momento y con qué frecuencia, así lograrás que no se irrite y te suelte una mordida.

3. Quiere demostrarte su cariño

Tu gato puede morderte la mano u otra parte del cuerpo como muestra de cariño y exceso de amor. En este caso la mordida es suave, porque no busca dañarte. Ahora que, si cuando era bebé no pudo desarrollar este comportamiento con sus hermanos, es probable que no tenga control sobre la mordida, y te puede lastimar sin querer.

4. Tiene miedo o se siente intimidado

Los gatos tienden a padecer estrés ante situaciones que no controlan, como la presencia de otros gatos en su territorio, eso fomenta su inquietud y los condiciona al ataque o a la mordida.

¿Cómo evitar que mi gato me muerda?

La técnica más utilizada es que dejes de jugar con él cuando te muerde, él lo interpretará como un castigo severo.

Refuerza las conductas de juego tranquilas y positivas mediante la voz, las caricias o una golosina de su agrado para que el gato entienda y repita esa conducta.

Evita regañar a tu gato cuando te muerda. Los castigos físicos no son eficaces y pueden agravar su conducta.

Emite un grito agudo o suena un silbato cuando tu gato te muerda, hazlo con cuidado para que no provoques estrés, nerviosismo y excitación en tu gato.

Si tu gato tiene la costumbre de morderte, todavía estas a tiempo de corregirlo, evita apartar la mano bruscamente para que no piense que le quieres hacer daño, distráelo con algún juguete y no lo acaricies cuando él no quiera.

