4 razones por las que los gatos odian el agua

Su fobia al agua se debe en gran parte a sus orígenes desérticos; no todos los gatos odian el agua, hay algunos que hasta la disfrutan

LÉRIDA CABELLO 05/10/2020

05/10/2020 16:09 hrs.

Existen razas de gatos que no pueden ver ni el agua. Cuando intentas bañarlos se ponen tensos, se enfadan, muerden y hasta rasguñan al que se le ocurre hacerlo.

El origen de esta fobia al agua se relaciona con la procedencia de los gatos. La mayoría de las razas de gatos provienen de Oriente Medio, de regiones con clima desértico, donde difícilmente encuentras grandes cantidades de agua.

Fotografía: gattos.net

Con la evolución y los diferentes movimientos geográficos de las razas, los gatos fueron encontrando otros parajes y climas en los que el agua era más frecuente, pero sus orígenes desérticos han hecho que conserven cierta desconfianza por el agua.

El agua es un elemento que genera diferentes reacciones en los gatos, en su pelo, en su piel y en su temperatura corporal. Esto podría ser un factor suficiente para justificar su posible "rechazo" y entender por qué, a la mayoría de los gatos no les gusta el agua. Además, de su temperamento asustadizo y temeroso.

Razones por las que los gatos odian el agua

1. Se sienten pesados

Cuando un gato está mojado, su pelaje pesa mucho más y esto le impide que tenga la misma agilidad de siempre, y a ellos les gusta sentirse libres, por su esencia salvaje, aunque ya son domesticados.

Fotografía: wamiz

2. Falta de bienestar y calma

Los gatos se caracterizan por ser animales de costumbres, no les gustan mucho las sorpresas, así que no se te ocurra sumergirlos en el agua. Los gatos prefieren tomarse las cosas con calma y llevar su propio ritmo.

3. No les gusta sentirse controlados

A los gatos les encanta sentir que pueden controlar su entorno, así que él será el que observe primero el agua con su curiosidad discreta y precavida, luego meterá sus patas, olerá el agua, meterá su cabeza y luego el cuerpo. Deja que se tome su tiempo para explorar.

Fotografía: selecciones

4. El desconocimiento que le provoca el agua

Los gatos son felinos con un olfato muy desarrollado y pueden diferenciar entre el agua fresca que viene de fuentes naturales y el agua procesada con químicos. Por lo tanto, el olor del agua es básico para que un gato se sienta interesado en ella.

Fotografía: muyinteresante

¿Qué hacer para que los gatos no le temen al agua?

Lo primero es mojarlo con un trapo impregnado en agua caliente, jugar con él y con el agua para que lo asocie con algo agradable y más adelante pasarlo a la bañera, pero si aun con todo esto no tolera el agua, una opción es la espuma en seco, que limpia sin tener que mojarlo con agua.

Si tienes un gato y no le gusta el agua, una buena opción es que hagas de esta experiencia desagradable para él, algo positivo, como irle enseñando una rutina para el baño desde pequeño. No olvides que el gato que no desea bañarse no debe ser forzado.

(Con información de tiendanimal, expertoanimal y muyinteresante)