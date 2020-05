4 olores que tu perro odia y quizá no lo sepas

Les molestan y podrían llegar a ser perjudiciales para su salud

ADRIÁN AGUIRRE 19/05/2020

19/05/2020 10:06 hrs.

No es ningún secreto: los perros tienen un olfato más desarrollado que los humanos y si bien toleran muchas cosas que hacemos, existen otras que no les gustan para nada. Una de estas son los olores y aquí te explicamos qué esencias no son agradables para los lomitos.

4 olores que no le gustan a los perros:

1: Esmalte de uñas: Es posible que "Firulais" empiece a estornudar y le pique la nariz si se encuentra cerca de donde te estás pintando las uñas. Los esmaltes tienen una gran cantidad de químicos y su olor molestará a tu lomito. Si te vas a hacer un manicure, realízalo cuando tu perro no esté o en un lugar donde no coincidan.

2: Cítricos: En general, a los perros no les gusta nada el aroma de los cítricos. Les irrita su nariz y las vías respiratorias.

3) Cigarro: De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS), las enfermedades asociadas al tabaquismo matan a más de 53000 personas cada año, o lo que es lo mismo, 147 cada día. Estos fallecimientos representan el 10% de las muertes nacionales y también podrían llegar a ser perjudiciales para tu can.

En palabras de los hospitales VCA, los perros expuestos al humo de segunda mano tienen más infecciones oculares, alergias y problemas respiratorios, incluido el cáncer de pulmón

Les desagrada y les hace daño. ¿Qué otra razón quieres para no fumar cerca de tu lomito?

4) Amoniaco: Algunas personas lo usan para limpiar. Sin embargo, su olor es desagradable para los perros y les puede llegar a irritar las vías respiratorias.

Recuerda que el cuidado de su salud es importante para que tengan una vida feliz y duradera y puedan estar contigo dándote todo el amor que pueden dar.