3 cosas que espantan a los gatos

El comportamiento que tendrán los gatos dependerá si el objeto o la situación les genera un estrés crónico o un estrés agudo

ADRIÁN AGUIRRE 30/06/2020

30/06/2020 13:01 hrs.

El comportamiento de los gatos es un tema que despierta opiniones divididas y muchas personas creen que los mininos no le tienen miedo a nada.

Pero sí, los michis también tienen miedo de objetos o situaciones y son animales sensibles.

¿A qué le tienen miedo los gatos? Aquí les dejamos tres cosas que los aterran.

3 cosas que le dan miedo a los gatos:

Su comportamiento puede no revelarlo, pues su imagen de animal “independiente” le ha hecho un poco de daño en términos de popularidad como mascota. Los gatos salen cuando quieren, se acercan a sus dueños cuando les place y si no desean estar con ellos, simplemente no lo están por más que los llamen.

A diferencia de los perros, ellos no chillan y corren a esconderse detrás de sus humanos y el hecho de que no necesiten tanto de las personas para vivir sus vidas hace que también se les perciba como valientes, pero lo cierto es que sí llegan a mostrar que están asustados y mucha gente no sabe cómo reconocerlo.

La consultora certificada en comportamiento de gatos, Ingrid Johnson, indica que un gato seguro caminará por el espacio con su colita en alto y se comportará como si fuera el dueño de la habitación, pero uno asustado puede esconderse en cualquier lugar del cuarto.

Por su parte, el doctor Jill Goldman menciona que el comportamiento de los michis dependerá si tienen un estrés crónico o un estrés agudo.

“El agudo es algo que se da y deja de darse. El crónico es el que puede ocasionar las reacciones más obvias como el que se hagan para atrás, su cabello se levante, su espalda se arquee, se muestren agresivos, huyan o se escondan”, dice Goldman

Estas son tres cosas que espantan a los gatos:

1) Objetos desconocidos: Las cosas que no se mueven no les hacen nada, pero los que son grandes, no se encontraban ahí con anterioridad y tienen un olor extraño para ellos, les generará desconfianza y no se querrán acercar tanto. Ahora bien, el comportamiento de cada gato es diferente, pero si vas a presentarles un objeto nuevo, es recomendable que lo hagas de forma lenta y cuidadosa.

Un pepino, por ejemplo, les puede dar mucho miedo. No saben lo que es y hay videos en internet donde se muestra su pavor hacia este alimento.

2) Gente desconocida: Más que la persona en sí, es el hecho de no saber lo que hace ese inquilino en el hogar ni su forma de comportarse, por lo que la mejor opción para el minino es correr, esconderse y observar a la distancia. ¿Inteligentes?, por supuesto.

3) Tormentas: A muchos gatos no les gusta el agua y tampoco los ruidos muy fuertes, por lo que las tormentas pueden llegar a causarles miedo.

Sobre este tema, la presidenta de la Asociación Americana de Practicantes Felinos, Lauren Demos, precisa que los ruidos fuertes e inesperados y los cambios que pueda tener la presión del aire son los que podrían alertar a los gatos para que tengan sus sentidos en guardia, por lo que se esconderá o se mostrará más precavido que cuando no esté lloviendo.