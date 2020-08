10 tips para tener un perro equilibrado y feliz en casa

Un perro equilibrado y feliz es aquel que goza de una buena salud y no presenta problemas de comportamiento

SUSANA CARRASCO 26/08/2020

26/08/2020 18:28 hrs.

Lograr que la convivencia de nuestra mascota con todos los miembros del hogar y con el resto del entorno sea adecuada, no es tan sencillo como parece, pues antes debemos hacer todo un trabajo que garantice tener un perro equilibrado y feliz en casa, pero ¿esto qué significa exactamente?

Todos los perros nacen equilibrados física y mentalmente, pero dependiendo de las experiencias que vayan teniendo, pueden empezar a desarrollar problemas y comportamientos negativos, como agresividad, miedo, ansiedad o tendencia a destruir cosas. Las vivencias pueden determinar en gran manera su comportamiento, pero también, la manera en que los criamos en casa.

Por ello, aquí te compartimos algunos tips sencillos que debes aplicar desde el primer momento en que tienes a tu peludo en casa y si ya llevas tiempo disfrutando de su compañía, nunca es tarde para mejorar su calidad de vida, así que toma nota.

¿Cómo tener un perro equilibrado y feliz en casa?

Un perro equilibrado es aquel cuya salud física y mental es adecuada, lo que significa que no debe haber enfermedades o molestias que perturben su vida diaria, incluyendo la obesidad. Tiene un buen comportamiento en todos los aspectos, se muestra obediente y sumiso no porque tenga miedo, sino porque sabe quién es el jefe de la manada, es decir, su humano. Lograr este equilibrio en los canes requiere de trabajo y para ello, es importante seguir las siguientes recomendaciones:

1. Ofrécele un ambiente adecuado para vivir

Lograr el equilibrio físico y mental de un perro requiere de que pueda vivir en un hogar donde sea amado y reciba todos los cuidados necesarios, de manera que se sienta parte de una manada. No debe haber situaciones que le causen estrés ni tampoco debe sentirse abandonado o pasar carencias, tiene que ser tratado y respetado como un miembro más de la familia sin quitarle su identidad canina.

2. Pon límites desde que es un cachorro

Amar incondicionalmente a tu mascota es fundamental para lograr el equilibrio, pero eso no significa que lo dejes hacer lo que quiera, pues un perro equilibrado y feliz necesita disciplina. De acuerdo con Mis Animales, desde cachorro, debe saber cuál es su lugar en la manada y qué cosas tiene permitidas y las que no. Debe ser capaz de obedecer tus indicaciones y para ello, hay que enseñarle comandos o palabras para que en cuanto las digas con tono firme, haga caso. Usa recompensas para el buen comportamiento y llámale la atención cuando haga algo incorrecto. Nunca uses golpes ni gritos.

Si tu perro ya es adulto es probable que te cueste un poco más de trabajo educarlo, pero no es imposible, solo debes poner un poco más de esfuerzo y paciencia.

3. Manténlo activo

Otro de los consejos para tener un perro equilibrado y feliz en casa es no descuidar su actividad física y para ello es necesario que además de sacarlo a hacer sus necesidades, hagan caminatas largas o incluso, pueden correr o andar en bicicleta. La idea es que tu peludo haga al menos dos paseos de 30 minutos al día para descargar toda su energía, mantenerse en forma y de paso, socializar con otras mascotas y humanos.

4. Cariño y afecto

Según fragmentos del libro "Las normas de César Millán. Cómo fomentar el equilibrio entre usted y su perro", retomados por Clarín, el cariño no solo es darle caricias al perro sin prestarle mucha atención u ofrecerle todas las golosinas que desea, se trata de establecer una relación de confianza y respeto entre dueño y mascota.

Trata a tu lomito con el honor, respeto y amor que se merece y verás cómo te lo devuelve multiplicado por mil. Dedícale tiempo para sus cuidados básicos, sus paseos, los juegos y caricias y claro, las visitas al veterinario cuando sean necesarias.

5. Descanso

Los días con paseos largos y jornadas intensas de juegos pueden agotar a cualquiera, así que, si quieres un perro equilibrado y feliz, asegúrate de que tenga un lugar cómodo, tranquilo y confortable en el que pueda descansar para recuperar sus energías.

6. Alimentación

La buena alimentación es básica para mantener la salud de las mascotas, por lo que tu perro debe consumir todos los nutrientes y vitaminas que necesita para que su cuerpo y mente operen a su máxima capacidad. Esto incluye al sistema inmune, encargado de protegerlo contra enfermedades graves que ponen en riesgo su vida. Cuida que sus porciones sean moderadas y adecuadas a su tamaño y actividad física para que no haya excesos que afecten su peso.

7. Hidratación

Al igual que la alimentación, es fundamental que el perro en casa tenga acceso al agua limpia y fresca siempre que lo necesite, pues la deshidratación podría causar complicaciones graves en su salud. Pon un recipiente con agua suficiente a temperatura agradable y asegúrate de que pueda tomar cómodamente.

8. Haz refuerzos positivos

La mejor manera de educar a un perro es mediante refuerzos positivos, es decir, pequeñas recompensas que le hagan saber a nuestra mascota que lo está haciendo bien y que es amado exactamente por como es. Someterlo a la violencia o querer imponer nuestra superioridad con maltratos solo crea un ambiente negativo que da como resultados perros miedosos, agresivos y con poca confianza hacia los humanos.

9. Da el ejemplo

Un perro equilibrado y feliz suele vivir con personas igualmente equilibradas, pues la personalidad de las mascotas es un reflejo casi exacto de la de sus propietarios, así que toma en cuenta la forma en que tú estás viviendo tu vida y cómo afecta eso a tu peludo de cuatro patas.

10. Permítele ser un perro

Mencionamos al principio que un perro merece recibir el amor y el trato de un miembro de la familia, pero sin quitarle su identidad de perro. Pues bien, este punto es muy importante pues hay quienes creen que humanizar al animal y tratarlo como un niño es la mejor forma de demostrarle amor. Sin embargo, podemos amarlos respetando su identidad y dejándolos hacer cosas de canes, como olfatear, explorar, marcar su territorio en la calle o hasta revolcarse en el pasto después de un paseo.

Aplica estos consejos para tener un perro equilibrado y, sobre todo, feliz en casa. No te arrepentirás.

