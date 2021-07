La desnutrición en perros es un déficit generalizado de nutrientes y sus causas pueden ser diversas, como una infestación por parásitos intestinales o un síndrome de mala absorción de nutrientes , afectando el pelo, el físico, el crecimiento, la capacidad que tiene para responder a infecciones y el estado de ánimo del can.

Si el animal no come suficiente, su piel se verá debilitada con el tiempo y será más fácil que desarrolle enfermedades epidérmicas

10 síntomas de desnutrición en perros

1. Se le ven las costillas

Que se vean las costillas bajo la piel en la caja torácica es un signo de desnutrición en perros, debido a que la falta de grasa corporal tiende a exponer las costillas, marcándolas en la piel del animal.

2. Mal aliento

Si un perro no come bien, es muy probable que presente halitosis (mal aliento), ya que su estómago está casi vacío, y los procesos digestivos liberan gases con olores un poco desagradables.

3. Falta de energía

Si un animal no come lo suficiente, difícilmente tendrá ganas de gastar aún más energía en jugar o correr. Por tal motivo, los perros desnutridos suelen mostrarse apáticos y no responden a estímulos.

4. Diarrea

La diarrea puede ser la causa de la desnutrición (por infecciones sostenidas) o que la desnutrición crónica fomente la diarrea, por lo que, si un cuadro diarreico dura más de 48 horas, debes llevar a tu perro al veterinario.

5. Otros cambios en las heces

Las heces de un perro deben ser de color marronáceo, maleables, semisólidas y consistentes, si son diferentes, puede ser indicativo de una mala nutrición en el animal, y puede ser más preocupante el cuadro si las heces se presentan con sangre, sustancias purulentas o moco.

6. Pelo débil

Si un animal no tiene suficiente proteína en su dieta, es posible que su desarrollo epidérmico se vea afectado, dando como resultado que la piel y el pelo se vean débiles y mal aseados. La desnutrición en perros se puede detectar por una caída de pelo excesiva y constante.

7. Pérdida de peso

La falta de energía se traduce en reabsorción del tejido adiposo y falta de desarrollo del aparato muscular. Solo el veterinario será capaz de diagnosticar el infrapeso en el perro, dependiendo del sexo, edad, historia y salud del animal.

8. Facilidad para enfermarse

La desnutrición se asocia a inmunosupresión tanto en humanos como en otros animales, por lo que tienen una mayor facilidad a enfermarse, pues su estado de salud es muy frágil, siendo atacado por agentes patógenos.

9. Enfermedades de la piel

10. Depresión

Un perro deprimido puede mostrar conductas atípicas (estereotipias), ansiedad, comportamiento irascible, tristeza y llanto, entre otras.

Estos son los síntomas que evidencian una desnutrición en perros, es importante que pongas atención a cada uno de ellos si tu perro presenta varios para que lo lleves con el especialista y determine cuál es el origen del problema para que lo ayude a salir de este cuadro.

(Con información de Mis Animales y Experto Animal)