10 maravillosas curiosidades sobre los perros husky siberiano

Los perros husky siberiano llaman la atención a donde quiera que van por la hermosura de sus ojos y pelaje, pero también por su personalidad única

Los perros husky siberiano son los favoritos de muchos y no es para menos, se trata de canes con un aspecto precioso y una personalidad noble, pero si quieres saber todo al respecto, sigue leyendo y sorpréndete con las maravillosas curiosidades de esta peculiar raza de perros.

Estas mascotas destacan por su abundante pelaje y por el color de sus ojos, que generalmente es azul o incluso, de distintos colores.

(Foto: Pixabay)

A donde quiera que van llaman la atención por su belleza y quienes los tienen en casa coinciden en que se tratan de lomitos simpáticos, inteligentes y muy nobles, que disfrutan mucho de la compañía de sus dueños.

Curiosidades de los perros husky siberiano

Es fácil entender por qué algunas personas se sienten muy atraídas por los perros de esta raza, pero es probable que existan muchas características del husky siberiano que no se conocen lo suficiente y que no deben pasarse por alto como:

1. Su pelaje es único

Se adaptan fácilmente a los climas fríos o incluso congelados, pues son originarios de Siberia y poseen una gruesa capa de pelo con colores hermosos. A diferencia de otros perros nórdicos como el Alaskan Malamute, también son capaces de adaptarse a los climas templados y no sufren el calor de forma intensa.

(Foto: Pixabay)

Lo normal es que cambien de pelo dos veces al año, aunque por lo general tienen caída de pelaje todo el año, solo que en pequeñas cantidades. Será necesario peinarlo frecuentemente. Si la caída es excesiva todo el tiempo puede ser señal de alergias u otros problemas de salud.

2. Son perros antiguos

Pocos saben que los perros husky siberiano son de las razas más antiguas del mundo, pues se sabe que fueron criados por la tribu de los Chukchi, en el norte de Siberia. Se importaron a Alaska en 1908.

Se dedicaban a jalar carros de nieve, pero se les consideraba miembros importantes de la comunidad, pues solían dormir junto a niños y mujeres, protegiéndolos de otros animales silvestres. Tras analizar la genética de algunos ejemplares de husky siberiano, estudios demostraron que es considerado el cuarto perro más antiguo del mundo.

(Foto: Wikimedia)

3. Tienen mucha energía

Desde que se tienen registros del husky siberiano, se sabe que han sido perros muy activos y con mucha fuerza, ideales para llevar a cabo tareas de perro de trineo para transportar alimentos. Su resistencia al frío también les permitió realizar largas travesías en medio de la nieve y las bajas temperaturas.

Actualmente, conservan esa energía, por lo que pueden hacer travesuras fácilmente si no salen a dar paseos largos o no tienen suficientes horas de juego. Se aburren rápido y no deben quedarse solos por largos periodos de tiempo.

(Foto: Pixabay)

4. Son muy similares a los lobos

Basta mirar unos segundos a los perros husky siberiano para sorprenderse con el increíble parecido que tienen con los lobos.

Tienen orejas puntiagudas, mirada penetrante, hocico pronunciado, así como pelaje abundante y en tonos grises. La diferencia con los lobos es el tamaño, pues el husky siberiano es más pequeño, solo alcanza los 60 cm de altura máxima, mientras que los lobos salvajes llegan hasta los 85 cm de altura.

5. Ojo de colores diferentes

Los ojos azules de los perros husky son una de sus principales características, pero hay casos en que pueden tener un ojo de cada color. Esto se debe a la heterocromía, una condición genética y hereditaria.

6. Vocalización única

Otra de las curiosidades de los perros husky siberiano es que son capaces de emitir una gran variedad de sonidos, que suelen ser únicos de esta raza.

Se comunican emitiendo distintos ruidos, como los aullidos, aunque muchas veces parece que cantan, hablan o hasta gimotean. Lo sorprendente es que no suelen ladrar.

7. Ideales para niños

Los perros husky son compañeros de juego excelentes para los niños, además de que las fascina salir a aventuras en una excursión o un fin de semana de senderismo. Su carácter noble y paciente es único, aunque habrá que esforzarse para ofrecerle distintas formas de entretenimiento porque pueden aburrirse rápido. Necesitan estar activos todos los días.

(Foto: Pinterest)

8. Perros de gran inteligencia

De acuerdo con información de Experto Animal, el husky siberiano está en el número 45 de los perros más inteligentes del mundo.

Se les considera algo tercos y difíciles de adiestrar, pues suelen escaparse de los entrenamientos para pasar el rato jugando. No obstante, son muy curiosos y cuando se logra captar su atención, aprenden rápido.

9. Los hay en varios colores

Probablemente los perros husky siberiano más populares son aquellos de pelaje gris o blanco con negro, pero lo cierto es que los hay en varias tonalidades.

(Foto: Pinterest)

Se pueden encontrar en color blanco puro, blanco y negro, gris, rojo o cobre, color sable y color Agouti, que es el que le da un aspecto más salvaje y mucho más parecido al lobo.

10. No les gusta estar solos

Si se les deja solos mucho tiempo, pueden tener tendencia a rascar o morder objetos en casa y en el jardín, incluso pueden aullar mucho. Esto se debe a que disfrutan demasiado la compañía humana y les gusta tener una tarea asignada, aunque consista simplemente en salir a correr o dar una caminata larga, de lo contrario, se aburren.

¿Cuál de las curiosidades de los perros husky siberiano es tu favorita?

(Con información de Experto Animal, Hills Pet y Husky Siberiano 10)