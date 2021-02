Los perros pug son muy populares pero la mayoría desconoce que son muy antiguos y que no son muy buenos nadadores

Los perros pug son encantadores, tienen un tamaño que se adapta perfecto al estilo de vida de la ciudad, pero sobre todo, cuentan con una personalidad única que los hacen los más especiales. Conoce las 10 curiosidades y características sobre los perros pug que harán que te enamores de ellos.

Estos pequeños son atractivos por su peculiar físico, pero también por su personalidad juguetona, lo que pocos saben es que se trata de una raza canina antigua con muchos secretos encantadores.

(Foto: Pixabay)

Así que, si estás pensando en adquirir un perro de esta raza o simplemente tienes interés en aprender más de estas tiernas mascotas, continúa leyendo hasta el final y maravíllate con las curiosidades y características de los pug.

Curiosidades y características de los perros pug

Los perritos pug están entre las razas caninas más populares del mundo y no es para menos, pues su carita chata, su mirada tierna y su colita enroscada hacen que sea imposible no amarlos. Esto es todo lo que tienes que saber sobre ellos:

1. Son una raza antigua

Los perros pug son muy antiguos, de hecho, su origen se remonta al año 1000 a.C., cuando empezaron a vivir entre las altas esferas de la China Imperial. Anteriormente, vivían con los monjes budistas en monasterios tibetanos y ahí se creía que estos canes mantenían a los malos espíritus alejados.

(Foto: Pexels)

2. Nombre con significado

Se cree que la palabra pug proviene del latín pugnus, que significa puño y que alude a la supuesta similitud que existe entre la cabeza de estos canes y un puño cerrado.

También se cree que puede proceder de la palabra inglesa pugnoise cuyo significado es nariz chata. Finalmente, se dice que su nombre puede proceder del mono tití, al que antiguamente le pusieron el apodo de pug y cuya cara es muy similar a la de estos perros.

3. Viven mucho



Los perros pug suelen vivir entre 12 y 15 años, pues como se trata de perros pequeños, su esperanza de vida suele ser mayor que la de los canes grandes o gigantes.

(Foto: Pexels)

4. Problemas de salud

Aunque pueden vivir mucho por ser perros pequeños, también requieren de cuidados especiales, pues son perros braquicéfalos o chatos, lo que favorece que desarrollen problemas respiratorios, sobre todo en ambientes de mucho calor y humedad.

De igual forma, son propensos a tener úlceras corneales y ojo seco, esto debido a la forma de su cara.

5. Malos nadadores

Debido a que tienen piernas cortas, narices pequeñas y problemas para respirar, los pug no son buenos nadadores, así que lo mejor será no forzarlos a entrar a albercas o lagunas, de lo contrario, sufrirán y presentarán problemas de salud.

(Foto: Pexels)

6. Suelen roncar

Como consecuencia del hocico chato, los perros pug suelen roncar muy fuerte, así que lo mejor será que no duerman en la habitación, sino que tengan su propio espacio. También pueden jadear mucho al salir a pasear o tener una respiración muy pronunciada, por lo que será ideal no agitarlos demasiado.

7. No requieren muchos cuidados en el pelaje

Debido a que tienen un pelaje corto y muy liso, los perros pug no tienen que bañarse con demasiada frecuencia, basta con cepillarlos al menos tres veces por semana. Así se eliminará el pelo suelto y su pelaje lucirá limpio y saludable.

(Foto: Pixabay)

También es importante limpiar bien las arrugas de su cara, pues suelen acumular bacterias en los pliegues. Lo ideal será hacerlo cada dos días o diario si es posible.

8. Aman a los niños

Otra de las curiosidades y características de los perros pug es que les encanta la compañía humana, especialmente la de los niños, pues les encanta pasar horas jugando.

Debido a ello, no se acostumbran a estar solos, requieren de prestarles atención todo el día, sacarlos a pasear y hacerles mimos para que no se sientan solos.

(Foto: Pexels)

9. No son muy activos

Si no te encanta la idea de hacer paseos muy largos todos los días, un perro pug puede ser ideal para ti, ya que son perros dormilones que llegan a dormir hasta 14 horas al día, así que pasan más de la mitad de su vida dormidos.

Claro, esto no significa que deba estar acostado todo el día, pues como lo mencionamos, disfrutan la compañía, las caminatas diarias y el ejercicio moderado con juegos, siempre y cuando no haga mucho calor. Además, como aman la comida son propensos al exceso de peso, por lo que no se debe descuidar la actividad física.

(Foto: Pixabay)

10. Personalidad encantadora

Los perros pug son conocidos por su comportamiento encantador y algo travieso. Son felices viviendo en una ciudad y son buenos para vivir como mascota única o acomodarse en un grupo de mascotas.

Son juguetones, cariñosos y animados, les encanta complacer a sus humanos y generalmente son fáciles de entrenar, sin embargo, también son una raza sensible por lo que se deben elegir muy bien las técnicas de entrenamiento.

¿Cuál de las caracteríscas y curiosidades de los perros pug es tu favorita?

