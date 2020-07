10 curiosas formas en que un gato dice "te quiero"

No eres el único que se pregunta cómo saber que un gato dice te quiero y la clave para saberlo es analizar sus movimientos corporales

Los felinos son criaturas misteriosas que, a diferencia de los perros, no le dan su amor y aprecio a cualquier persona, de hecho, no todos los dueños de estas mascotas saben reconocer las curiosas formas en que un gato dice "te quiero" y por ello, a continuación, enlistamos los gestos más comunes que usan para expresar que realmente te aprecian.

Aunque tengan fama de ser desapegados e independientes, también tienen una peculiar forma de demostrar cariño hacia sus dueños, pues quieren a sus humanos mucho más de lo que se piensa, aunque no brincarán ni alborotarán su colita como los canes.

Por el contrario, los gatos pueden demostrarte su amor con gestos muy sutiles a los que debes estar atento cada vez que tu mascota esté a tu alrededor.

Formas en que un gato dice te quiero

Si te preguntas ¿cómo saber si mi gato me quiere? no eres el único, y no es casualidad, pues estas mascotas no suelen demostrar afecto de maneras muy comunes u obvias, así que debes estar atento a los siguientes movimientos, de acuerdo a un artículo de Experto Animal:

1. Frota su cabeza hacia ti

Seguro que has notado que alguna vez tu gato acerca mucho su cabeza hacia la tuya y la frota, como dando ligeros cabezazos o que busca tu mano y pone su cabecita muy cerca para que lo acaricies entre las orejas. Pues este gesto es su manera de comunicarse y de decirte que le gusta que le des cariño en esas zonas, pues es donde tiene las glándulas que liberan feromonas, así que también te marca como su territorio.

2. Pega todo su cuerpo en tus piernas

Si el minino viene corriendo con la columna arqueada, la cola alzada y se enreda entre tus piernas, asegurándose de pegar todo su cuerpo contra el tuyo, está tratando de llamar tu atención y te dice que está feliz de verte. Si además añade un pequeño maullido, ten por seguro que está diciendo "te quiero".

3. Te "limpia" con su lengua

Los gatos se acicalan o se limpian el cuerpo con a lengua casi cada cuatro horas al día para eliminar los parásitos y tener un pelaje aseado y sin nudos, además de mejorar la circulación y sentirse relajados. Pero si a mitad de su baño estas cerca, es probable que lama tu piel intentando limpiarte también.

4. Se acuesta sobre tu regazo

Aunque a los gatos les gusta disfrutar de sus espacios a solas, también quieren estar cerca de su humano favorito de vez en cuando, por lo que es probable que se acueste sobre tu pecho o tus piernas, enroscando su colita para arrullarse y estar más cálido a tu lado.

5. Te amasa

Otra de las formas en que un gato dice te quiero es cuando usa sus patas para amasarte, es decir, cuando hace movimientos de arriba hacia abajo alternando sus patas, como si intentara aplastar algo. Según los expertos, los gatos bebés hacen este movimiento en la barriga de sus madres para aumentar la producción de leche materna y reforzar el vínculo, así que cuando tu gato te amasa, te está demostrando su afecto y te dice que es feliz de estar contigo.

6. Ronronea cuando estás cerca

Los gatos tienen distintos tipos de ronroneo dependiendo de su estado de ánimo, variando la intensidad del tono y las vibraciones, por lo tanto, si tu felino ronronea de manera intensa y profunda mientras está contigo, no debes tener duda de que está demostrando cuánto te quiere y que se siente muy relajado cuando estás cerca.

7. Trae al hogar los animales que caza

Los gatos son cazadores por naturaleza y usan esta habilidad para expresar su amor por el humano que lo cuida y está al pendiente de su bienestar. Así que, aunque te perezca raro o hasta desagradable, es posible que tu minino deje de vez en cuando en tu puerta o hasta en tu cama un animal muerto que ha cazado y lo hace como forma de darte un regalo, así que no lo regañes, en realidad está diciendo que te considera de su familia.

8. Te da mordidas suaves

Otra de las formas en que un gato dice te quiero es cuando te da mordidas suaves en los dedos de las manos, haciéndote cosquillas o simplemente jugando, pues suelen hacer esos gestos con otros gatos que consideran de su manada, así que te está diciendo que no te considera alguien peligroso sino un ser amado que le proporciona tranquilidad y compañía.

9. Deja que le acaricies la barriga

Los gatos no suelen permitir que cualquiera les toque la barriga, pues es una zona muy sensible de su cuerpo y los hace sentir vulnerables, por lo tanto, si no teme en acostarse boca arriba para dejar que le hagas cariños en esta zona, no lo dudes, realmente te quiere y confía en ti.

10. Duerme contigo

Finalmente, los gatos también demuestran cariño cuando duermen al lado de su humano favorito o encima, pues al igual que cuando dejan que les toques la pancita, mientras duermen los felinos son vulnerables, así que si te buscan para dormir contigo es porque confían plenamente en ti y saben que nunca les harías daño.

Descifrar las formas en que un gato dice te quiero no es tan complicado, solo debes estar atento a las señales que te mostramos aquí y sobretodo, debes estar listo para siempre corresponder sus emociones, dándoles un hogar lleno de cariño, cuidados y protección.

