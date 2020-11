Los gatos no dejan de sorprendernos; son intolerantes a la lactosa

FERNANDO GUEVARA

12/11/2020 13:45 hrs.

Las personas que tienen mininos como mascotas saben que son animales muy interesantes y que día a día no dejan de sorprendernos por su carácter, personalidad y las travesuras que suelen realizar, aunque podrías pensar que sabes todo sobre estas criaturas, no es así, es por eso que hoy te presentamos 10 cosas que no sabías de los gatos según el sitio especializado Experto Animal.

10 cosas que no sabías de los gatos

1. Su lenguaje es muy complejo

Los gatos cuentan con todo un repertorio de sonidos para comunicarse, tanto entre ellos como con el resto de animales y personas. Maúllan a los humanos como una forma más de comunicación.

Aunque existe la creencia de que los gatos no se maúllan entre ellos, la verdad es que sí emplean este sonido para comunicarse, en especial los cachorros hacia sus madres para indicar que tienen hambre.

También pueden realizar ronroneos y gruñidos para solicitarnos diversos tipos de atención.

El lenguaje favorito de los felinos para comunicarse entre ellos es el corporal, mediante gestos y sensaciones más que a través de sonidos.

2. Tienen mala vista cercana

Los gatos tienen un sentido de la vista muy desarrollado, excepto cuando se trata de distancias cortas. Debido a que tienen unos ojos muy grandes, los gatos no pueden enfocar nada que se les acerque a una distancia de 30 centímetros. Sin embargo, sus vigores salen al rescate y pueden percibir elementos que su vista no puede.

(Foto: Muy Interesante)

3. Los gatos caseros viven más

Mantener a tu gato dentro de tu casa puede aumentar su esperanza de vida de tres a cinco veces.

El que esté en casa lo protege de conflictos con otros animales, lo mantiene a salvo de atropellos, agentes contagiosos y malas condiciones de vida.

4. No sudan del cuerpo pero sí lo hacen a través de las patas

Nunca verás a un gato soltar una gota de sudor. Los felinos sudan a través de sus patas, no a través de su piel debido a que tienen pocas glándulas sudoríparas en todo el cuerpo.

5. Hay gatos zurdos y diestros

Al igual que los humanos, los gatos tienen una pata dominante. Una investigación realizada en 2009 determinó que los machos prefieren usar la pata izquierda y las gatas son más propensas a usar la pata derecha en primer lugar.

(Foto: LovetoKnow)

6. Las huellas dactilares están en su nariz

Si quieres analizar la huella dactilar de un gato, tienes que ir a su nariz. Las impresiones en esta área del cuerpo son únicas y se convierten en el equivalente a nuestras huellas dactilares.

7. La mayoría de los gatos adultos son intolerantes a la lactosa

Existe el mito de que a los gatos les encanta la leche, pero en realidad la mayoría de los gatos adultos son intolerantes a la lactosa. Por lo que sí consumen productos lácteos lo más seguro es que se desencadene en diarrea.

8. Son muy buenos cazadores

Los investigadores de la Universidad de Georgia en los Estados Unidos realizaron pruebas colocando pequeñas cámaras a gatos domésticos para conocer sus hábitos cuando se encuentran al aire libre.

Lo que encontraron fue que uno de cada tres gatos mató a otros animales y a aves de menor tamaño, unas dos veces a la semana.

(Foto: 1zoom)

9. Los sueños gatunos

Los gatos al igual que los seres humanos tienen sueños cuando duermen. Los mininos cuando duermen y entran en la fase profunda del sueño, tienen la capacidad de soñar. Eso se debe a que su mente produce el mismo patrón de ondas cerebrales que tenemos las personas cuando entramos en un episodio de sueño.

10.No perciben lo sabores dulces

Aunque intentes consentir a tu gato ofreciéndole alimentos dulces, a él le dará lo mismo. Los gatos carecen del receptor del gusto que percibe los sabores dulces.

(Con información de: Experto Animal)