10 comportamientos raros en los gatos y su explicación

Los felinos tienen una personalidad muy peculiar que a veces los llevan a tener alguno de los comportamientos raros en gatos más comunes

SUSANA CARRASCO

SUSANA CARRASCO 06/08/2020

06/08/2020 18:16 hrs.

Seguro que más de una vez tu minino te ha sorprendido con algunas acciones extrañas en casa que no sabes cómo interpretar pero, aunque tú no las comprendas tienen una explicación y a continuación te compartimos el significado de los 10 comportamientos raros en gatos.

Desde dormir en lugares poco comunes, hasta tomar agua de la llave a pesar de tener un bebedero o meterse constantemente en bolsas de plástico, todos los comportamientos gatunos tienen una explicación que una vez que la conozcas, no te parecerá algo demasiado raro.

Los gatos son animales muy misteriosos que no pueden compararse con ninguna otra especie y constantemente tienen comportamientos raros que los humanos no sabemos interpretar pero que ocurren por razones muy específicas que te explicaremos a continuación.

Comportamientos raros en gatos

Tener un gato en casa implica observar constantemente conductas curiosas o hasta raras y no tienes que quebrarte más la cabeza tratando de entenderlas, esto es todo lo que tienes que saber sobre algunas de sus acciones:

1. Pedir comida y luego, no comer

Es uno de los comportamientos raros en gatos más recurrentes y para entenderlo, debemos tomar en cuenta que los felinos crean una fuerte asociación entre la comida y el afecto. Por ello, si tu mascota maúlla, se frota contra ti y reclama que le llenes el plato de comida aún cuando tiene cantidades suficientes para luego simplemente no comer, tranquilo, esto significa que el gato trata de llamar tu atención y que le demuestres tu afecto.

2. Dormir en lugares poco comunes

Los gatos tienen un gusto muy específico por dormir en lugares poco comunes, preferentemente que sean estrechos, techados y poco accesibles, tales como un lavabo o entre la ropa del clóset. Esto se debe a que su instinto de supervivencia los hace extremar las precauciones frente a posibles amenazas, por lo que prefieren dormir en lugares donde no cualquiera puede acceder para no sentirse vulnerables.

3. Tomar agua de la llave



El tema del agua es especialmente complicado para los gatos, ya que, aunque tengan bebederos, no cualquiera les gusta. Por ejemplo, algunos prefieren recipientes metálicos, grandes o pequeños, mientras que otros, simplemente preferirán el agua de la llave o el grifo. Para ellos, esta es la única manera de disfrutar de agua fresca, ya que no les encanta la idea de tomar agua estancada o que estuvo en recipientes de plástico que le cambian el sabor.

4. Morder mientras lo acarician

Según un artículo de Infobae, los gatos tienen una gran capacidad para regular su excitación, sus emociones y también para ponerle un alto a las sensaciones que le parezcan molestas o incómodas. Así que es común que un gato muerda ligeramente a quien le hace cariños o caricias en zonas donde no le gusta, como la barriga, o cuando los juegos ya no son satisfactorios. Las mordeduras suelen ser "de amor" en los dedos, aunque a veces también pueden excederse así que es mejor dejarlos tranquilos a la primera advertencia.

5. Esconder sus patitas

Seguro que has notado que cuando un gato se acuesta a descansar o está relajado, suelen doblar sus patas y su cola para esconderlas debajo de su cuerpo. Esto lo hacen porque es la única forma que tienen de alcanzar una temperatura corporal agradable y es similar a cuando un humano se tapa las manos para calentarlas.

6. Ataques de locura

Otro de los comportamientos raros en gatos ocurre cuando de la nada, empiezan a correr y saltar por toda la casa, especialmente durante la noche. ¿Por qué lo hacen? Según Experto Animal, existen dos causas principales. La primera tiene que ver con la acumulación de energía y aburrimiento que los hace intentar entretenerse con movimientos y saltos bruscos, así que es ideal darle juguetes y otros tipos de estimulación.

Este comportamiento también se presenta cuando el gato está infestado de parásitos externos o pulgas, lo que hace que constantemente se muerdan el cuerpo o salten de un lado a otro intentando aliviar la comezón. En ese caso, lo mejor es acudir al veterinario para iniciar el tratamiento más efectivo.

7. Morder plantas

Algunos dueños de gatos se quejan de que sus mascotas tienen la necesidad de morder las plantas del jardín y esto es hasta cierto punto normal, ya que, aunque los felinos son carnívoros, también tienen la necesidad de ingerir alimentos de origen vegetal, así que intentarán satisfacerlo mordisqueando plantas. No hay nada de malo en ello, pero debes estar muy al pendiente de que no tengan contacto con plantas tóxicas para ellos como la flor de nochebuena.

8. Rascar fuera del arenero

Si en lugar de tapar sus heces, el gato rasca zonas fuera de su arenero, podría significar que algo no le gusta, podría ser el tamaño del arenero o el aroma que hay dentro. Recuerda que son muy quisquillosos con la limpieza, así que asegúrate de que todo esté en orden y no ignores este comportamiento, intenta decirte que no se siente cómodo con esa caja de arena.

9. Se meten en cajas o bolsas de plástico

La búsqueda de espacios confinados es un comportamiento instintivo en los gatos, pues estas áreas en el mundo salvaje les permiten ocultarse de los depredadores y desde ahí, también pueden acechar a sus presas. Cuando un gato está dentro de una caja o una bolsa, siente que no puede ser atacado, así que es un lugar seguro que le da bienestar, reduce su ansiedad y mejora su salud, de acuerdo con Elena Carloni, etóloga se la Universidad de Bolonia en Italia.

10. Ponerte las patas en la cara

Este es otro de los comportamientos raros en gatos y para interpretarlo debemos poner atención en los detalles. Si lo hace de manera suave, es una expresión de cariño y aprecio, pero si lo hace con fuerza o de manera brusca, puede indicar que está aburrido e intenta reprochartelo. Así que intenta darle más tiempo para probar nuevos juegos o hacerle apapachos, verás que estará más feliz que nunca.

Entender los comportamientos raros de los gatos puede ser difícil al principio, pero una vez que sepas el significado de cada uno, podrás sentir que no son tan extraños como pensabas y que simplemente, hacen a tu felino una mascota muy especial.

