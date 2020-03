Algunos creen que es difícil entender el lenguaje corporal de los gatos, pero basta observarlos un poco para saber exactamente cómo se sienten

10/03/2020 18:33 hrs.

Los gatos son animales misteriosos y fascinantes, a algunos les encantan y a otros no tanto, pero sin duda son muy inteligentes y tienen una forma muy peculiar de comunicarse. Si no sabes lo que tu felino quiere decirte, toma nota de las 10 claves para entender el lenguaje corporal de los gatos.

Cada movimiento que hacen tiene un propósito y antes de que creas en los mitos que dicen que los gatos no entienden lo que les dices, te decimos todo los que debes saber sobre el significado de ciertas posturas y comportamientos.

¿Cómo entender el lenguaje corporal de los gatos?

Los gatos tienen una forma muy peculiar de comunicarse, tanto, que pocos entienden realmente lo que están sintiendo. Hay quienes dicen que son animales que no expresan su afecto o que prefieren ignorar a sus dueños, pero la realidad es otra.

Por ello, te decimos el significado de 10 movimientos que forman parte del lenguaje corporal de los gatos:

1. Colita arriba

Cuando un gato tiene su colita arriba, totalmente erguida, significa que siente curiosidad por algo y que te está invitando a acercarte para que lo acaricies.

2. Orejitas levantadas

El significado de las orejitas levantadas y mirando hacia el frente significan que está atento a su entorno, mientras que unas orejas que apuntan hacia los lados o hacia atrás, indican que tu gato se siente agitado o molesto por algo.

3. Poca hambre

Esta es una de las señales en el lenguaje corporal de los gatos que nunca debes dejar pasar, pues generalmente, los gatos no son quisquillosos para comer, por lo que si notas que huele su comida pero no come, podría ser señal de mucho estrés o de que algo le duele.

4. Usa rápido su caja de arena

Normalmente, los gatos pasan un rato rascando su arena antes y después de orinar o defecar, pues buscan encontrar el lugar perfecto para hacer sus necesidades, sin embargo, si notas que tu gato entra y sale rápidamente, podría ser señal de que no le gusta su caja o el tipo de arena que hay en ella.

Si ni siquiera usa su caja de arena y hace sus necesidades en otro lado, ten por seguro que no le gusta, aunque en algunos casos también podría ser señal de una enfermedad.

5. No juega

Algo muy común en el lenguaje corporal de los gatos es su gusto por los juegos más simples, desde perseguir un listón o meterse a una caja pretendiendo que es una guarida. Sin embargo, cuando un gato no tiene interés en jugar podría ser señal de que no está recibiendo la estimulación necesaria de su entorno, así que dedica un tiempo a jugar con tu felino.

Recuerda que los juegos ayudan a que los gatos mantengan su cuerpo y su cerebro saludable.

6. Vomita

Algunos creen que el vómito es normal en los gatos porque expulsan bolas de pelo, pero en ninguna circunstancia este síntoma es algo bueno, lo ideal es que el veterinario revise a tu felino si se presenta.

7. Se muestra curioso y atento

Una de las características más comunes de los gatos es que se muestran curiosos ante personas u objetos nuevos que llevas a la casa, por lo que si tu gato se acerca a olfatear y observar, significa que quiere saber de qué se trata, lo que es una señal de que está saludable.

8. Se restrega contra ti o contra los muebles

Pocos lo saben, pero los gatos tienen un excelente olfato, es el primer sentido que desarrollan y que les permite identificar a su madre, pues nacen con los ojos cerrados.

De hecho, los gatos pueden distinguir una variedad mucho más amplia de aromas que los perros, y pueden distinguir el peligro, el ambiente y las personas y objetos que están marcados por otros gatos.

Cuando un gato se restrega contra ti o contra los muebles de tu casa, significa que está marcando territorio ante otros felinos, colocando feromonas.

9. No se acicala frecuentemente

Cuando un gato descuida su arreglo personal, es decir, no se acicala o se limpia el pelaje con su lengua frecuentemente, puede significar que se siente estresado o que algo le duele. Por su parte, si lo hace en exceso, podría ser señal de que le duele la parte que se lame mucho o que algo le causa ansiedad.

10. Se esconde

Para muchos gatos, esconderse en cajas o en algunos lugares estratégicos de la casa es una forma de evitar las cosas que le causan estrés. Por ello, es importante que en casa tengamos lugares donde puedan sentirse tranquilos, como cajas vacías, la puerta abierta del closet o pequeñas casitas en lugares elevados.

Aprender a interpretar el lenguaje corporal de los gatos te permitirá convivir mejor con ellos y no dejarte llevar con los mitos que afirman que son menos cariñosos.

(Con información de Happy paws)