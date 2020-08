5 cosas del Linfoma no Hodgkin que quizá no conocías

Antes era conocido como Enfermedad de Hodgkin y su nombre viene del médico que lo reconoció por primera vez

El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático del cuerpo (el que elimina las infecciones y mantiene el equilibrio de los líquidos del cuerpo). En él, los tumores se desarrollan a partir de los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco.

De acuerdo con Cancerresearchuk.org, el linfoma de Hodgkin antes era conocido como Enfermedad de Hodgkin y su nombre viene del médico que lo reconoció por primera vez: Thomas Hodgkin.

Hay varios tipos de Linfoma no Hodgkin y aquí te dejamos 5 cosas que quizá no conocías de este tipo de cáncer.

Linfoma no Hodgkin: 5 cosas que debes saber

¿Cuáles son los síntomas del Linfoma no Hodgkin?, ¿Cuántos tipos de Linfoma no Hodgkin hay?, ¿Cuándo debes ir con el médico?

1) ¿Cómo se origina el Linfoma no Hodgkin?: La Asociación Española Contra el Cáncer menciona que el Linfoma no Hodgkin se da cuando hay una modificación o alteración en alguna de las células linfoides que se han dañado.

"Esta empieza a proliferar y generalmente provoca el crecimiento en tamaño de alguno de los ganglios linfáticos o tejidos en los que se encuentren las células afectadas", menciona esta asociación

2) ¿Es lo mismo el Linfoma de Hodgkin que el Linfoma no Hodgkin? No. La American Cancer Society precisa que el Linfoma de Hodgkin es un tipo diferente de cáncer que afecta el sistema linfático, pero que requiere un tratamiento diferente al del Linfoma no Hodgkin.

3) ¿Cuáles son los síntomas del Linfoma no Hodgkin?: Mayo Clinic explica que los síntomas del Linfoma no Hodgkin son: Pérdida de peso inexplicable, fiebre, sudores nocturnos, ganglios linfáticos inflamados e indoloros en la ingle, las axilas o el cuello, dolor o hinchazón abdominal, dolor de pecho, tos o dificultad para respirar o fatiga persistente.

4) ¿Cuántos tipos de Linfoma no Hodgkin hay?: Mayo Clinc señala que hay cinco tipos de Linfoma no Hodgkin:

- Leucemia linfocítica crónica

- Linfoma cutáneo de células B

- Linfoma cutáneo de células T

- Linfoma folicular

- Macroglobulinemia de Waldenstrom

"Los tipos de LNH se nombran según el tipo de célula en la que comienzan. Los tipos más comunes comienzan en las células B y otros comienzan en las células T (también llamadas linfocitos T)", explica la America Cancer Society.

5) ¿Cuándo debes acudir al médico?: Mayo Clinic recomienda que vayas al médico si presentas alguno de los síntomas arriba mencionados y estos se presentan de manera persistente.

Recuerda que, como en muchas enfermedades, la detección temprana puede hacer la diferencia a la hora del tratamiento. Si presentas alguno de los síntomas anteriormente mencionados, no esperes a ver qué es y consulta a tu médico de confianza.