Pandemia ha provocado que se deje de asistir al dentista

"Si los pacientes no se cepillan los dientes se reproducen bacterias, se deterioran los tejidos de la cavidad bucal y esto genera diversas enfermedades. Una mala salud bucal afecta el autoestima porque si yo me siento mal, no voy a desarrollarme como debería y no voy a hacer mi trabajo como debe ser, entonces es muy recomendable tener una buena salud bucal para que no se deteriore en la salud general, en la autoestima, en problemas de incapacidades, falta de trabajo, por eso es muy importante la salud bucal", señala Martínez