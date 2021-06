"La vista es el sentido más importante que tenemos"

La pasión por la medicina que tiene Mauricio Turati , ex presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma , viene de familia. Su papá y su abuelo son oftalmólogos y él solía acompañar a su padre a su consultorio, por lo que desde chico le tomó el gusto a la atención de los pacientes.

Miembro activo del American Academy of Ophtalmology, la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el Consejo Mexicano de Oftalmología y del Colegio Mexicano de Glaucoma, Turati realizó la especialidad en oftalmología y pasó a estudiar una subespecialidad en glaucoma, ambos en la Asociación para Evitar la Ceguera en México.

"El gusto por la oftalmología y la cirugía me entró principalmente por lo que veía de mi papá", revela

"El sentido de la vista es el más importante que tenemos"

Algunas personas tardan en encontrar una materia que les apasione, pero en el caso de Turati, él siempre lo tuvo claro.

"Siempre me gustó la medicina. Desde que la estudié era porque ya sabía que quería ser oftalmólogo", menciona contundentemente

En palabras del experto, el estudio de los ojos es algo apasionante, pues se trata de un órgano muy complejo y el poder ver, evaluar y corregir los problemas a nivel ocular, es algo que emociona.

"Se trata del sentido más importante que tenemos", comenta

Sin embargo, un reto que lo ha marcado mucho es el de tratar de estar a la altura de las expectativas de los pacientes, sobre todo, explica, cuando estos tienen un problema difícil o complejo.

"Si no se trata, el glaucoma puede causar la ceguera de quien la padece"

Turati apunta en entrevista con SuMédico que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y que es importante atenderlo por el número de personas que son afectadas y el desconocimiento de los afectados de que lo tienen.

Además, la mayoría de las veces el glaucoma no da molestias y no tiene signos o síntomas, por lo que existe el riesgo de que el padecimiento vaya progresando y provoque ceguera. El glaucoma no tiene cura, pero se puede controlar y de esta forma evitar una pérdida de la visión permanente.

En México se estima que el glaucoma afecta a entre dos y tres millones de personas

¿Cómo se diagnostica el glaucoma?

Para poder diagnosticar el glaucoma, Mauricio Turati explica que la persona afectada debe revisarse con el oftalmólogo.

"Se deben utilizar unos aparatos específicos para poder realizar adecuadamente la exploración del fondo del ojo y tomar la presión de este. El especialista hará un interrogatorio donde preguntará sobre los factores de riesgo existentes, hará una cuidadosa exploración del segmento anterior del ojo, así como también del nervio óptico que se encuentra en el polo posterior y complementará la exploración con la tomando la presión ocular", menciona.

Al revisar todos los datos obtenidos, el oftalmólogo va a determinar si la persona tiene o no glaucoma o si presenta riesgo de desarrollarlo.

Su nombramiento como presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma

Turati indica que hay varios momentos que han marcado su vida profesional y que el cierre de ciclos es uno de los que ve como sucesos importantes, pero que también están los logros personales.

"Poder ser parte de un grupo de oftalmólogos que son líderes de opinión nacional, reconocidos en todo México, y poder ser presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma, son cosas te marcan", dice Mauricio Turati para SuMédico.

En su caso, él ingresó al Colegio Mexicano de Glaucoma y luego, por los méritos académicos, fue acercándose a la mesa directiva, tomando diferentes cargos y pasó a proponerse para la presidencia del colegio.

"Se hace una votación y si resultas electo por los miembros del colegio, eres elegido presidente. El cargo dura un año", detalla Turati

Sus funciones como presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma implican llevar a cabo toda la formación académica y las actividades del colegio durante 365 días, que son las sesiones mensuales y el curso anual que se hace para la educación médica continua de los especialistas en glaucoma y de los oftalmólogos que también quieren seguir aprendiendo más sobre este tema.

Un modelo a seguir para otros especialistas

Turati ha publicado artículos sobre glaucoma en diferentes journals indexados nacionales como internacionales, participado en varias conferencias especializadas en glaucoma a nivel país como mundial con la finalidad de otorgar educación continua a los oftalmólogos y tiene mucha experiencia en el área de glaucoma infantil.

Por todo esto, además de que es experto en la cirugía de cataratas y principalmente en los casos complicados, el doctor Turati es un cirujano de referencia para otros médicos dedicados a la oftalmología.

"Hay casos que te dejan huellas profundas para bien o para mal"

Al ser preguntado sobre los casos que han marcado su trayectoria, Mauricio Turati menciona que han existido varios que le han dejado huellas profundas para bien y para mal.

"Casos en los que a los pacientes les ha ido muy bien y otros en los que desafortunadamente, por la misma naturaleza del padecimiento y el problema de la persona, no han tenido una buena evolución. Son cosas que te dejan una espinita clavada", confiesa el experto, quien agrega que cada individuo le deja algo de enseñanza y retroalimentación que le sirve para ser mejor con el siguiente que recibe atención.

"Mi consejo es: estudien para cualquier especialidad. Tienen que estudiar mucho, porque después viene un examen de selección que es muy duro y un filtro muy grande que muy pocos médicos logran pasar", concluye.