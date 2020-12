"La pandemia nos ha quitado el control de nuestras vidas"

La salud mental es de vital importancia para recuperar el control de nuestras vidas: González García.

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 16/12/2020

16/12/2020 12:59 hrs.

El coronavirus ha incrementado los casos de ansiedad, depresión y las relaciones violentas y de ahí la importancia de atender la salud mental en una época en la que muchas personas han perdido el control de sus vidas debido a la pandemia, aunque no se hayan contagiado.

Para José Luis González, presidente de la Asociación Psicología para el Desarrollo (PSIDE), el mundo no estaba preparado para la covid-19 y nadie esperaba el impacto que ha tenido la infección causada por el SARS-CoV-2 tan solo en la dinámica de las familias.

"Simplemente al estar en familia, hay gente que no conoce a sus hijos, a su pareja, lo que es su casa y que realmente no lo disfruta"

Y es por ello que propone retomar el control.

"Es momento de tomar el mando. El coronavirus nos movió mucho porque nos quitó el control de nuestras vidas en muchos sentidos y ya no hacemos lo que queríamos hacer. Creo que desde la salud mental se le puede encontrar la visión positiva, tal vez optimista, de lo bueno que nos deja estar con nuestra familia, nuestra pareja o incluso con nosotros mismos a solas", dice.

Sin embargo, recalca que también depende de cómo lo tome la persona, pues ha sabido de casos en los que la pandemia ha sido una bendición porque los individuos pueden estar más tiempo con su familia y sentirse acompañados, conocerse y reconocerse.

"En algunos casos les ha traído mucha tranquilidad", señala González García

Foto: proporcionada por José Luis González García

Momento de hacer las paces con uno mismo:

La pandemia de covid-19 ha repercutido en la salud mental de las personas y eso no es ningún secreto, pero el tiempo en casa podría ser usado para que las personas hagan las paces con ellos mismos, se conozcan y reflexionen sobre qué son, quiénes son y lo que les gusta.

"Me encantaría la gente usara estos momentos para verse y sentirse diferente consigo misma y también con su entorno. Creo que es un momento ideal para que las personas asistan a terapia", recomienda González García

Hacer evidente lo obvio, el reto

El también presidente de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC) recuerda que cuando era joven no sabía a qué dedicarse. Tenía claro que le interesaba desempeñarse en un área de la salud, pero no en cuál exactamente, por lo que se autoevaluó para saber qué era, quién era y lo que le gustaba.

La psicología llamó su atención por el alcance que tiene, su función tan relevante en el bienestar de las personas y hoy es un factor importante en los cargos que desempeña.

"El reto de dedicarnos a la salud es hacer muy evidentes cosas que son obvias pero que desafortunadamente se encuentran muy invisibilizadas en la sociedad"

La salud mental, explica el también maestro en terapia familiar sistémica, es algo en lo que se tiene que trabajar, pues siempre ha estado muy relegada en nuestro país.

"Me di cuenta de que podía aportarle mucho a la gente haciendo que se sientan bien, tranquilos con lo que piensan, sienten y viven, con sus relaciones sociales o de pareja. Eso es lo que me fue atrapando. Es una manera distinta de ver la vida", explica para SuMédico.

González García menciona que la salud mental es un tema que siempre ha sido invisibilizado y que un ejemplo de esto se puede ver en las exigencias que las otras personas tienen en el individuo para que, según ellos, pueda ser bien visto por los y las demás.

"Podemos observar que mucha gente te dice que si cumples ciertas reglas, rituales o llevas ciertos estereotipos, encajas en lo que se dice que es la sociedad, pero encajar en la sociedad no es lo único. Nos encontramos en un parteaguas donde tenemos que integrar la salud mental a nuestra forma de ver la vida y también tenemos que promocionar este tipo de salud", apunta.

Foto: proporcionada por José Luis González García

Su llegada a la presidencia de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC)

Hoy es presidente, pero el camino de José Luis en la AMSSAC empezó desde abajo, pues entró como estudiante del diplomado en sexualidad humana

"Llevo diez años en la AMSSAC. Entré como estudiante y estuve en contacto con todos los docentes y el personal de la asociación. Se me invitó a proyectos, a clases, siempre estuve en distintas actividades, asistiendo a congresos y con mis aportes como psicólogo en el área de la salud mental, me fui acercando. Inicié en distintas mesas directivas, primero como vocal, después fui subiendo a vicepresidente. Me fui acercando, dándome a conocer y conociendo", relata González García, quien se fue ganando la confianza de la misma directiva, de todos sus compañeros y compañeras y en 2018 se le dio la oportunidad de ser presidente.

"En la vida real, una salud sexual no puede existir sin salud mental y parte de la salud mental es estar con una salud sexual trabajada, cuidada, placentera, gozosa": José Luis González García

La gente no les deja trabajar por prejuicios e ideas conservadoras

La principal dificultad que ha tenido José Luis en su puesto es la desinformación y la mala información de la salud mental y la salud sexual, sus dos campos de especialización. En palabras del maestro en terapia familiar sistémica, el tema del placer todavía tiene muchos mitos alrededor, por lo que con frecuencia las personas no dejan que la AMSSAC se acerque a dar pláticas o cursos.

"Mucha gente no nos deja trabajar ya sea porque tiene un rechazo preconcebido por ideas que realmente nunca funcionaron pero que las quiere hacer funcionar a la fuerza o por los prejuicios de creer que la sexualidad es algo que debe reprimirse. Se nos critica mucho por hablar de sexualidad a los niños y niñas, aunque sea una plática acorde a la edad y también van a hacer sugerencias sobre cómo hacer las cosas antes de pedir que los expertos y las expertas ofrezcamos estas alternativas que están basadas en evidencia científica", lamenta el especialista.

"Tenemos que quitarle ese tabú a la sexualidad, de que es algo simplemente de placeres bajos, sucios, vergonzosos. Darle el lugar a la sexualidad como un área de atención, algo que es normal, natural y que se debe de cuidar": José Luis González García

En México hay mucha gente dispuesta a ayudar

José Luis González García destaca que ha tenido el gusto de ver que hay muchas personas al pendiente de la salud y que se preocupan no solo por cuestiones personales sino por la conciencia social, por el dolor y las necesidades de otros.

"Es importante que las personas no vivan situaciones que no deberían pasar y si llegaran a suceder, la gente debe saber que se pueden atender. Ya no estamos en la situación de antes donde se hacían análisis lineales y directos y nada más se atendía lo que molestaba o dolía. Ahora vemos cómo lo que somos es una red muy amplia. Somos seres integrales y complejos", resalta José Luis.