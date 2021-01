La doctora que luchó por un tamiz neonatal ampliado

"Yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Siempre he tenido mucho cariño a mi país, inculcado por mir padres quienes eran luchadores sociales y me dijeron que estudiara una carrera dónde pudiera ayudar a la gente y servir a mi país, y a pesar de que nací en Estados Unidos porque mis padres estudiaban allá, mi mamá siempre me decía eres mexicana y me llevó a registrar a la embajada mexicana".