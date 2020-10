“La cardiología mexicana es altamente reconocida en otras naciones”

El presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, Marco Antonio Alcocer Gamba, rompió paradigmas y ahora busca acercar información al público y a pacientes

ADRIÁN AGUIRRE 30/09/2020

30/09/2020 05:49 hrs.

El que su padre fuera médico y el haber tenido un familiar con un problema del corazón influyeron en que Marco Antonio Alcocer Gamba recorriera el camino hasta llegar a ser la figura principal de la Sociedad Mexicana de Cardiología.

La investigación, la apertura con especialistas mexicanos y extranjeros formados en México y los pacientes, son parte importante de su misión. Esta es su historia.

Foto: cortesía Dr. Alcocer Gamba

“Mi gran satisfacción ha sido el trabajo”

“Mi padre fue médico y de alguna manera creo que eso me llevó a tener una inclinación por esta maravillosa profesión. El haber tenido una experiencia familiar de una sobrina que tuvo un problema del corazón y que fue intervenida en el Instituto Nacional de Cardiología, fue mi primera relación directamente con la cardiología”, relata el doctor Alcocer.

Su compromiso y sus maestros tuvieron mucho que ver en su formación como cardiólogo, pues hicieron que creciera su interés por la materia:

“Una vez que entré a estudiar la carrera, tuve la oportunidad de tener buenos maestros aquí en Querétaro que me inculcaron la educación en cardiología. Resaltaría mucho al doctor Enrique Tirado y al doctor Juan Diego Rodríguez Guerra, que fueron gente muy comprometida con su profesión y que me invitaron a interesarme por la cardiología”, señala.

Pero Alcocer Gamba no se quiso quedar solo con la licenciatura y viajó a la Ciudad de México para seguirse formando.

“Teniendo la formación médica, me voy a México al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde tengo la gran oportunidad de encontrar un hospital sin igual, un compromiso humano y profesional muy grande. De ahí me fui al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez”, recuerda el experto.

“Creo que la oportunidad que tenemos en nuestro país a través de estos grandes institutos es ver una cardiología con un matiz altamente científico pero también con un alto componente humanista. Esto, pienso, es el principal valor agregado”: Marco Antonio Alcocer Gamba

Su primer artículo, algo muy emocionante que sirvió para el futuro:

¿Alguna vez te has preguntado qué sintió el presidente de un organismo de salud al publicar su primer artículo médico en una publicación especializada? Para el doctor Alcocer fue una gran emoción, porque publicar implica muchas cosas y siempre se debe ver por la salud del otro:

“Publicar mi primer artículo fue una experiencia increíble. Se debe tener mucha perseverancia, tener muy claro que uno tiene que hacer algo por mejorar la salud. A mí, cuando estuve aquí en Querétaro e hice mi primer trabajo de investigación, acabé mi tesis, me dieron la mención honorífica al titularme. Eso me abrió puertas a la investigación, que fue algo que hasta la fecha lo sigo cultivando porque estoy convencido de que es uno de nuestros compromisos en la educación y no nada más en esto, sino también en los avances que podamos aportar para que cada vez le podamos ofrecer a los pacientes mejores estrategias, mejores tratamientos”, apunta.

“Es una gran emoción poder publicar, poder hacer alguna actividad científica. Sin lugar a duda, publicar mi primer artículo fue algo muy emocionante”: Dr. Alcocer Gamba

Su nombramiento como presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología:

Todo inició en Querétaro, donde Alcocer Gamba fungió como el presidente de la Sociedad de Cardiólogos del estado y empezó a tener una relación muy activa con el gremio. A partir de ahí, comenzó a tener actividades y compromisos nacionales.

“Tuve la oportunidad de que muchos presidentes de la Sociedad Mexicana de Cardiología, como por ejemplo los doctores Alfonso Buendía, Marco Antonio Peña, Juan Trejo, Carlos Martínez, Erick Alexanderson, quienes fueron presidentes, me invitaran y me dieran la oportunidad de comprometerme de gran manera en la cardiología. Eso me fue involucrando todavía más”, detalla el especialista, quien después tuvo la oportunidad de dirigir la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México (SOCIME).

Su compromiso y ganas de aprender lo llevaron a estudiar una subespecialidad de cardiología intervencionista en el extranjero y, más a delante, a dirigir una sociedad muy importante en México.

“Hice una subespecialidad de cardiología intervencionista en España para seguirme desarrollando y hace unos años fui el presidente de la SOCIME, que es la sociedad líder en este tipo de subespecialidad y que tiene mucha proyección, no nada más en nuestro país, sino también con mucha presencia en el extranjero, en los foros internacionales en Estados Unidos y en Europa”, indica el doctor Alcocer. “Creo que esto me proyectó aún más la oportunidad de considerarme como un candidato para tener el privilegio de ser el presidente de la sociedad más antigua, con más tradición, como lo es la Sociedad Mexicana de Cardiología”.

“El principal reto para mí es que era la primera vez que habría un presidente que no estuviera ni en la Ciudad de México como su punto de base y que no trabajara directamente en mi alma mater, el Instituto Nacional de Cardiología, que es en donde están las oficinas de la sociedad”.

Foto: cortesía Dr. Alcocer Gamba

Los momentos que han marcado su vida:

Si pudiera escoger cinco momentos que han marcado su vida hasta ahora, Alcocer Gamba señalaría los siguientes y estas son las razones:

+ Cuando entró a estudiar medicina: “fue un momento muy importante en mi vida, de mucha motivación, por darle a mi padre creo que ese gran orgullo y también a mi familia”

+ El haber podido terminar con mención honorífica

+ Haber entrado a los hospitales más importantes de México para hacer su especialidad en medicina

+ Haber hecho su posgrado en el extranjero: “Me tocó ser el primero de mi universidad, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en haber estado en estos hospitales en México y la formación en el extranjero. Entonces, como que me tocó romper un poco esos paradigmas de que nadie lo había hecho antes. Fueron retos muy bonitos que me dieron muchas satisfacciones”, señala el especialista.

+ Regresar a Querétaro y haber terminado su doctorado en investigación en Ciencias de la Salud

“En el tema profesional, mi gran satisfacción ha sido el trabajo. Yo trabajo mucho con el paciente que tiene un infarto y tener la oportunidad de salvar vidas de pacientes tan graves es un privilegio, una responsabilidad y una oportunidad que me ha dado la vida que estoy más que agradecido”: Dr. Alcocer Gamba

¿Qué implica ser el presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología?

Alcocer Gamba explica que el puesto implica mucha responsabilidad, ya que tiene bajo su cargo a todos los cardiólogos del país.

“Implica mucha responsabilidad y compromiso en la educación. Tener la oportunidad de aprovechar todos los cardiólogos que tenemos en nuestro país para que expertos de unas áreas puedan transmitir sus conocimientos a los demás, dar equidad en género y que tanto hombres como mujeres puedan estar participando, involucrar a la gente que está en todos los hospitales de nuestro país, desde los grandes hospitales del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, los institutos, los hospitales de provincia, pero también los hospitales chiquitos, el médico cardiólogo que está en consultorio, en cualquier comunidad”, detalla el doctor Alcocer, quien agrega que no solo los especialistas pueden aprender e informarse: “También los jóvenes y la gente mayor o que tiene mucha experiencia”, resalta.

“La investigación es algo que hasta la fecha lo sigo cultivando porque estoy convencido de que es uno de nuestros compromisos en la educación y en los avances que podamos aportar para que cada vez le podamos ofrecer a los pacientes mejores estrategias, mejores tratamientos”: Dr. Alcocer Gamba

“La cardiología mexicana es bien vista en otras naciones”

Más allá de la apertura en materia de información, educación y comunicación, el doctor Alcocer recalca que se busca acercarse a todos los cardiólogos que se formaron en México de otros países.

“Hago énfasis en Latinoamérica, porque el punto de formación de referencia de muchos es nuestro país. La cardiología mexicana es altamente reconocida en otras naciones. Entonces, involucrar a mexicanos con todos los que se formaron en México y volverlos a invitar a que vengan a nuestros eventos como profesores, creo que es un compromiso histórico que teníamos con ellos”, dice.

“Dirigir en forma muy satisfactoria sociedades como fue la de Querétaro, la SOCIME… sin lugar a duda, esos momentos específicos fueron para mi muy satisfactorios y coronaría que el momento de estar como presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, fue una de las mayores satisfacciones de mi vida”: Dr. Alcocer Gamba

Y para los médicos interesados en cardiología, el doctor Alcocer manda el siguiente mensaje:

“Para el que estuviera interesado en la cardiología, primero le diría que tiene que ser muy buen médico antes de pensar en ser un especialista, porque si no, se va a convertir en un técnico. Pero al buen médico que quiera hacer cardiología, le diría que va a tener la oportunidad de hacer una práctica médica espectacularmente satisfactoria”.