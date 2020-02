¿Esfuerzo monumental? 3 casos de expediente clínico electrónico

Probablemente lo más interesante es cuando uno analiza el caso americano en el cual realmente el expediente electrónico hace parte y está regulado por los que se llama The Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act. En EUA es mandatorio pero es importante decir que si bien presenta esta condición, solamente el 23.9% de los médicos utilizaron el ECE en la atención ambulatoria. Es decir, no lo está usando todo el mundo en el día a día. Lo utiliza el 5% de los hospitales y son realmente pocos hospitales los que tienen un ECE que sea comprensivo. Una de los retos es la complejidad que tiene el médico para estar llenando los ECEs y después temas de interoperabilidad que son los que han causado problemas en este modelo.