“Es fácil caer en la charlatanería cuando se habla de células madre"

Su gusto por indagar sobre los motivos que nos hacen sentirnos bien o mal y la manera en la que funcionamos, pero sobre todo la parte de la tecnología aplicada a la salud hicieron que ella se especializara en la biomedicina y posteriormente viajara a Inglaterra para estudiar la Maestría en Ciencias en Tecnología de Células Troncales en la Universidad de Nottingham.

“Me interesaba mucho más saber cómo hay ciertos equipos, dispositivos médicos que pueden monitorear señales de nuestro cuerpo que pueden ser señales eléctricas, impulsos químicos o reacciones que suceden en nuestro cuerpo”, platica a SuMédico. Con esa información, precisa, podemos saber qué está pasando en nosotros y si algo está funcionando como debería o de manera incorrecta.

“Fue durante la carrera que conocí el mundo de la ingeniería de tejidos y las células madre”

Una de las cuestiones que le generaban miedo era que su generación en la Universidad de Monterrey era la primera que cursó la carrera de ingeniería biomédica. En la Ciudad de México ya existía, pero en Monterrey era algo nuevo.

“Dentro de esto, había muchas cosas sobre el plan de estudios, sobre cómo podían complementar correctamente las materias a lo que estaban pidiendo afuera las empresas y en los departamentos de ingeniería biomédica de los hospitales. Era algo que nos causaba malestar e incertidumbre sobre si íbamos a salir bien preparados”, confiesa Ojeda.

Otra dificultad era que la biomédica es una rama de la ingeniería que tiene diferentes especialidades y si bien en la carrera les daban ciertas líneas, cuando se sale al mundo laboral, se enfrentan al desafío de tener que hacer algo más para desarrollarse en esa profesión.

¿Qué son las células madre?

Mayo Clinic define las células madre como la materia prima de nuestro cuerpo, o sea células a partir de las cuales se generan las demás células con funciones especializadas. “Las células madre se pueden orientar para convertirse en células específicas que se puedan usar para regenerar y reparar tejidos dañados o enfermos en las personas”, menciona esta clínica.

¿Quiénes pueden verse beneficiados de las células madre?

Mayo Clinic precisa que las personas que podrían beneficiarse de las terapias con células madre incluyen a personas con:

+ lesiones de la médula espinal

+ osteoartritis

+ quemaduras

+ cáncer

+ enfermedad cardíaca

+ diabetes tipo 1

+ enfermedad de Parkinson

+ esclerosis lateral amiotrófica

+ enfermedad de Alzheimer

+ accidente cerebrovascular

“Es muy fácil que se ofrezcan productos milagro, pero no hay que caer en la charlatanería”

La experta indica que cuando se habla de células madre, es muy fácil que la gente promocione “productos milagro”, pero las personas deben estar atentas a indicadores que podrían evitar complicaciones de salud.

5 alertas a considerar si se les llega a ofrecer un tratamiento con células madre:

1: Precios altos sin decir qué contiene el tratamiento: La especialista menciona que en caso de que sea un ensayo clínico, a la persona no se le debe cobrar por el procedimiento, algunos inclusive les pagan a los involucrados que están dispuestos a registrarse. “No por tener un precio caro significa que sirve”, advierte la Asociación Vida y Células Madre en su página web.

2: Dicen que no hay riesgos: Johana recuerda que todos los procedimientos médicos conllevan riesgos y por ello es importante que la gente sepa de las posibles complicaciones por escrito y se le respondan todas las dudas que puedan tener antes de que se le realice cualquier tipo de tratamiento. La persona deberá firmar un consentimiento informado.

3: Los productos “milagro”: Ojeda menciona que es muy fácil decir que un producto tiene células madre y que cura todo por lo mismo, pero lo cierto es que los protocolos con células madre son muy específicos sobre dónde y cómo se pueden obtener beneficios. Por ello, es falso que si una persona es tratada con una terapia de células madre, se podrán curar varios (o todos) de los padecimientos que tiene la persona afectada.

4: Testimonios: La Asociación Vida y Células Madre, presidida por Johana, resalta que otra alerta es que los hallazgos se basen en testimonios de pacientes y no citen publicaciones o ensayos clínicos en journals que avalen los procedimientos que se van a llevar a cabo.

5: Que no se conozca el origen: que no se encuentre documentada la fuente de donde se obtuvieron las células madre. Es de suma importancia saber el tipo de célula que es y de quien provienen, pues la Asociación resalta que pueden ser células de fuentes animales, o de humanos que el cuerpo del tratado puede rechazar, o que no han sido procesados y validados con buenas prácticas de manufactura.

Para el trasplante en humanos, es necesario conocer la fuente de las células madre y el laboratorio que las ha procesado y validado para dicho procedimiento.

“Sí hay investigaciones para pacientes con enfermedad respiratoria aguda por covid-19”

Johana Ojeda señala que actualmente sí hay investigaciones para pacientes con enfermedad respiratoria aguda por covid-19, pero aún se encuentran en fase experimental.

“Se han visto resultados positivos, pero como todos hemos sido testigos durante este último año, la investigación toma tiempo, hay que validar cuando funciona, cuando no, que se midan las cosas en un entorno controlado para determinar si es efectivo o si el beneficio es bueno”, destaca Johana, quien pide paciencia para esperar a que los protocolos estén disponibles o sean parte de un estudio clínico en México para poder hablar más sobre los resultados.