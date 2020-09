El veterinario que lucha contra la sobrepoblación de gatos

Con más de 43 años de servicio, Miguel Ángel Sierra ha dedicado su vida a preservar las razas de gatos en México

MELISSA SIERRA 17/09/2020

17/09/2020 16:00 hrs.

Durante su infancia Miguel Ángel Sierra Bernal no fue apegado a los gatos pero sí a otros animales, lo que lo llevó a estudiar medicina veterinaria, una carrera que con el paso del tiempo lo encaminó hacia el estudio de los felinos.

Hoy Miguel Ángel es un Médico veterinario y Zootecnista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en gatos, presidente y fundador de la Federación Felina de México, juez certificado por la Federación Internacional Felina, y un veterinario clínico con más de 43 años de servicio.

Su amor por los gatos lo ha llevado a velar por su bienestar, no sólo desde el área médica y la atención de pacientes, también desde la creación de una federación que permitiera la supervisión y regulación de la crianza de estos animales, el segundo tipo de mascotas más comunes en México.

(Pie de foto: Miguel Ángel en competencia de gatos de raza)

Una asociación para evitar la sobrepoblación de gatos

Desde sus primeros años de estudio, Miguel Ángel Sierra se acercó a la zootecnia de los felinos, especialmente de las razas pequeñas, donde empezó a conocer las distintas razas de gatos y los procesos que se necesitan para su conservación, relata en entrevista para SuMédico.

En ese entonces acudió a las primeras ferias de gatos en México, además de que se volvió autodidacta en el estudio de felinos, actualizándose constantemente sobre las diferentes razas registradas, sus características, forma de crianza y medidas de atención.

Decidió crear un organismo para la regulación de la crianza de gatos de raza, esto con el objetivo de preservar los diferentes tipos de mininos en nuestro país y evitar su sobrepoblación.

En primera instancia se adhirió a la Federación Canófila Mexicana, que si bien era especializada en perros, le abrió el panorama al cuidado de los gatos como mascotas. Más tarde creó la Asociación Felinófila Mexicana, la cual evolucionó hacia la Federación Felina de México (FFM).

Esta Federación es parte de la Federación Internacional Felina (FIFe), máximo órgano regulador a nivel mundial en el cuidado y preservación de razas de gatos, a la cual pertenecen 43 países del mundo, incluyendo a México.

(Pie de foto: Miguel Ángel examinando a un gato)

¿Cómo evitar la sobrepoblación de gatos?

Una vez que Ángel Sierra formó parte de la consolidación de la FFM, se encargó de gestionar la forma de crianza de los gatos, esto con el objetivo de crear estatutos para una crianza responsable y reglamentada.

Incluso Sierra Bernal fue el primer presidente de la Comisión de Salud de la FIFe, donde ayudó a crear las reglas y normas que deberían seguir los criadores de gatos para la preservación y cuidado de las razas en el mundo.

Muchas de las reglas que él estableció siguen presentes en la Federación Internacional, las cuales rigen a México para el control de los criaderos de gatos con el objetivo de formar gatos saludables y sociales, y así evitar su sobrepoblación.

¿Cómo se debe criar un gato?

El especialista en felinos recalca que su principal objetivo como parte de la FFM, como veterinario y como amante de los gatos, es el de salvaguardar las distintas razas de gatos presentes en México.

Para ello, menciona, se encarga de controlar y regular la crianza de gatos en los más de 80 criaderos afiliados a la Federación, los cuales deben cumplir con los estatutos establecidos para que la crianza de gatos sea segura y responsable.

Entre algunos de estos estatutos es que todas las razas deben tener un control genético y de salud preciso, esto para evitar alteraciones en las razas así como problemas de salud. Además, todos los gatos deben de contar con un chip para mantener un control y poder identificarlos, las hembras no pueden ser madres antes del año de edad, ni después de los ocho años.

"Mi idea a partir de ello, es evitar la sobrepoblación de gatos en México, así como la crianza irresponsable de estas mascotas".

Además, recalca Miguél Ángel Sierra, la crianza esquematizada de gatos permite llevar un control de los ejemplares en una determinada localidad, esto para asegurar que sean saludables y estén listos para llegar a un hogar.

(Pie de foto: Miguel Ángel en competencia de gatos de raza)

No hay una raza originaria de México

De acuerdo con el especialista no existe ninguna raza de gatos originaria de México, sin embargo, la mayoría de la población tiene un gato mexicano doméstico, un tipo de felino sin un pedigree y cuya crianza es libre.

En su mayoría los gatos callejeros son de este tipo, pues son el resultado de la cruza libre y no controlada de gatos de diferentes razas a lo largo de las décadas. Que si bien no son una sobrepoblación como la de los perros, son gatos que no tienen cuidados alimenticios, de salud y una familia que los proteja.

La importancia de la esterilización de los gatos

Ante este panorama, Sierra Bernal y la FFM se encargan de la creación de campañas de concientización sobre la importancia de la esterilización de los felinos, esto con el objetivo de evitar el aumento en la población de gatos callejeros.

Así mismo, el especialista recalca que también los gatos de raza y de criaderos deben ser esterilizados, pues no todas las mascota gatunas deberían de tener descendencia, pues en caso de hacerlo, esto representaría un aumento incontrolable en la población mínima.

(Pie de foto: Miguel Ángel como juez de gatos de raza)

"Todos los gatos deberían ser de casa"

Uno de los principales objetivos de Sierra Bernal, a través de la FFM y su consulta clínica, es la concientización de que "todos los gatos deberían ser de casa", pues de lo contrario, los gatos que son libres de vagar por las calles ponen en peligro su vida y, en caso de no estar esterilizados, contribuyen al exceso de población gatuna.

Debido a ello, el especialista recalca la importancia de la crianza, pues por medio de ella se influye en el temperamento de los gatos, para que estos sean obedientes, sociables y se adapten a la rutina a lado de una familia humana.

"La crianza de gatos ayuda a preservar su salud", recalca, pues además se logra tener un control de su bienestar físico y la detección oportuna de patologías genéticas o hereditarias que pudieran poner en riesgo el bienestar físico o emocional de los gatos.

"He dedicado mi vida al bienestar de los gatos"

Tras más de 43 años de servicio, Miguel Ángel Sierra enfatiza que desde sus estudios en veterinaria ha dedicado su vida a cuidar y preservar el bienestar de los gatos, influyendo en la regulación de su crianza y en su cuidado clínico.

Además, él es dueño de seis gatos y criador de gatos esfinge, a los cuales admira por su belleza, independencia, y su capacidad de brindar compañía y cariño. "Los gatos son parte de mi familia", recalca, por lo que les brinda una buena vida a través de su protección.