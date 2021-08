El doctor que trajo a México el estimulador magnético transcraneal

Posteriormente, concluyó la maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un Fellow (periodo de formación) en Estimulación Magnética Transcraneal por parte de la Universidad de Harvard.

Actualmente es director del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso y preside la Sociedad Mexicana de Neuromodulación.

El doctor Edilberto Peña de León relata en exclusiva para SuMédico que siempre tuvo un afán humanístico para ayudar a los demás y eso fue lo que hizo que se inclinara por la medicina. Al terminar la carrera entró a la especialidad de pediatría de la cual hizo dos años, pero se dio cuenta que no era lo que él quería y cambió a psiquiatría.

(Foto: Doctor Edilberto Peña de León)

"Empecé la especialidad en pediatría de la cual hice dos años pero me di cuenta que no me llenaba y no me satisfacía en la forma de ayudar integralmente al ser humano por lo que renuncié y decidí volver hacer el examen nacional de residencias para psiquiatría. Al mismo tiempo cursé la carrera de filosofía por el afán de comprender y poder ayudar en todas las esferas de los problemas que tienen las personas".