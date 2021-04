El doctor que hace que la mayoría de las personas puedan ser padres

"Cuando terminé la especialidad de ginecología y obstetricia y tenía pacientes que no podían tener hijos, me frustraba mucho no poder ayudarles. Por ello decidí especializarme en esta área. La reproducción para mí significa un reto y una satisfacción de poder ver en la cara de las pacientes el gusto y la felicidad de verse con un bebé en brazos", asegura Maquita.