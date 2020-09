Con ojos de bióloga, pero con la mirada en la medicina

"Regresé feliz a mi casa, fascinada, caminando sobre nubes, acababa de tener a mi bebé y aún no pensaba en cómo regresar a la vida académica pero hablé con mi mamá para que me apoyara y empecé a trabajar con el doctor Rivero lo cual fue maravilloso y me decía que yo era neumóloga honoris causa pues me encantaba toda la neumología e hicimos una gran asociación porque yo como biología tenía un aspecto más amplio del ambiente, la atmósfera y los elementos contaminantes mientras que él como neumólogo, conocía la fisiología, anatomía y enfermedad".