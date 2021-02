Buscar el bienestar de los pacientes con cáncer, su misión

Elena Dorokhova ha sido alta ejecutiva de empresas farmacéuticas y su principal interés es encontrar nuevas formas de ayudar a los enfermos de cáncer.

Elena Dorokhova es doctora especializada en cáncer; cuenta con más de 10 años de experiencia internacional en el sector farmacéutico, ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes áreas como Operaciones Clínicas y Gerencia Medica y actualmente se desempeña como directora médica de oncología y de asuntos médicos en una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo.

Nacida y formada en Rusia, vive en México desde hace 6 años. Antes de eso estuvo involucrada en la gestión de equipos médicos internacionales en Europa central y oriental, África y el subcontinente índico (CEMAI); pasó un año en Basilea, Suiza, como directora médica internacional en el área de oncología en la oficina central de otra gran farmacéutica y desde noviembre de 2014 labora en nuestro país.

¿Cómo se dio su pasión por la medicina? ¿Cómo es que ocupó su cargo actual?

Tener cáncer en la pandemia, un riesgo muy grande:

El cáncer es una afección que si no se detecta a tiempo puede ser letal y lamentablemente se ha descuidado en la emergencia sanitaria.

De acuerdo con el National Cancer Institute, padecer cáncer aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad grave por covid-19. Este riesgo de infección grave se daría porque el cáncer y los tratamientos debilitan el sistema inmune de las personas, detalla la American Cancer Society.

Sin embargo, hay otros dos problemas: la interrupción de servicios médicos debido a la conversión de hospitales a la atención covid y el miedo que tienen las personas a contagiarse en el camino a sus consultas o en los hospitales, por lo que el seguimiento a muchos pacientes se ha descuidado porque no van a las revisiones.

A nivel mundial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en 2020 (año en el que inició la pandemia) se dieron 20 millones de casos nuevos y 10 millones de fallecimientos.

En el caso de México, la doctora Elena indica que según los datos de GLOBOCAN, para nuestro país se tuvieron registrados más de 190 mil casos nuevos de cáncer en 2018 y más de 83 mil muertes por esta enfermedad.

"Ver morir a los pequeños con cáncer es muy difícil"

La especialista confiesa que uno de los retos más grandes que le han tocado vivir ha sido la mudanza a México en 2014 porque, a pesar de trabajar en las compañías internacionales, tuvo que aprender muchas cosas nuevas de una cultura diferente a la suya. En México se desempeña como directora médica de oncología y de asuntos médicos la farmacéutica MSD.

Pero lo más difícil de su carrera es ver morir a los niños de cáncer.

"Ver morir a los niños con leucemia, con cáncer, y cuando tienes que dar la noticia a los papás, es algo muy difícil. Un caso que me marcó mucho en particular fue uno en mi residencia, prácticamente al final, cuando perdimos a un paciente y desgraciadamente no pudimos ayudarlo en el hospital por la enfermedad que tenía", revela Dorokhova.

En ese momento ella empezó a pensar sobre otras áreas donde pudiera trabajar con la especialidad médica. Tenía varios conocidos y amigos que laboraban en la industria farmacéutica que le empezaron a platicar sobre lo que hacían y tuvo interés por saber cómo se corrían los estudios clínicos.

"Me interesó mucho esta parte. Ingresé a la industria farmacéutica en la parte de operaciones clínicas", menciona

Desde pequeña le atrajeron materias que se pueden relacionar con los seres humanos

Dorokhova, quien también ha laborado con la farmacéutica Roche en su sede central en Basilea, Suiza, explica para SuMédico que ella nació en Rusia y ahí empezó su carrera en medicina, estudiando y acabando la facultad en la Universidad Médica Estatal de Krasnoyarsk (KrasSMU).

Una gran cantidad de doctores tienen a un familiar en el campo que los inspira a dedicarse a la medicina, pero en su caso no fue así y desde pequeña le gustaron mucho las materias como química o biología.

"Me fascinaban. Me gustaban tanto que en un momento estaba eligiendo si ir a la facultad de biología molecular o emplearme más en la academia de medicina, pero me decidí por esta última. Yo no tenía a nadie en mi familia que fuera doctor. Desde mi infancia tuve mucho interés en esas materias", confiesa.

Tras finalizar sus estudios en la academia con diploma de honor, la doctora se fue a Moscú, a la Universidad Estatal de Medicina de Rusia, para continuar con sus estudios de pediatría y tuvo su residencia en el Instituto Nacional de Oncohematología Infantil, en un hospital para niños donde había los departamentos de oncohematología e inmunología.

"Los retos que estábamos enfrentando en ese campo del cáncer me atraían mucho y ahorita cuento con más de 12 años de experiencia internacional en el sector farmacéutico y trabajo en el campo de oncología", explica.

Su nombramiento como directora médica de oncología y de asuntos médicos

La doctora resalta que ya va a cumplir dos años de trabajo en la compañía farmacéutica en la que labora y que cuando se le presentó la oportunidad de ocupar el puesto del área terapéutica de oncología y los asuntos médicos, ella lo aceptó.

Ayudar a los pacientes y que estos no vean tan afectada su calidad de vida es su motivación

La doctora Elena Dorokhova destaca varios momentos de su trayectoria, como su involucramiento en la implementación y el desarrollo de programas para tratamientos de cáncer de pulmón, el apoyo que ha podido dar a la implementación de varios estudios clínicos y el desarrollo de programas de educación médica continua, donde ha trabajado con diferentes sociedades médicas.

Algo que la "mueve" mucho es tener nuevas oportunidades, nuevos desarrollos de medicamentos para el bienestar de los pacientes oncológicos y en sus palabras, actualmente se tienen bastantes avances, como nuevas medicinas que prolongan la vida de los pacientes con cáncer sin comprometer su calidad de vida.

"Es algo que me motiva mucho", señala

"Se te van a presentar retos de diferentes maneras, pero nunca hay que rendirse"

Para las personas que quieren estudiar oncología, ella manda el siguiente mensaje:

"Hay que seguir siempre su pasión, nunca dejar sus sueños y ser muy apasionados de lo que quieren hacer. Definitivamente van a aparecer dificultades de diferentes maneras, pero es muy importante seguir su camino y no dejarlo".