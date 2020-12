Ayudar a niños con capacidades diferentes es su forma de vida

Marta Elena Valverde Díaz es una de las fundadoras de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos de Neurodesarrollo

02/12/2020 16:02 hrs.

Marta Elena Valverde Díaz es una de las fundadoras de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos de Neurodesarrollo, organización desde la cual ha cumplido su sueño de trabajar y ayudar a los niños con discapacidad.

"Desde que estaba chiquita soñaba con esto. Siempre tuve el sueño de trabajar con niños con algún problema de desarrollo, Siempre quise dedicarme a esta profesión que hoy por hoy ejerzo con gusto y pasión", afirma en entrevista con SuMédico.

Ella estudió la carrera de fisioterapia en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Después hizo su nivelación para convertirse en licenciada en la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP).

"La Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastornos de Neurodesarrollo originalmente se creó por un grupo de especialistas que estábamos interesados en tener una institución o una academia donde se pudieran involucrar no nada más a los médicos, sino que se pudiera agrupar a todos los que trabajan con niños que tienen trastornos de neurodesarrollo, esto incluye: médicos de rehabilitación, ortopedistas, pediatras, neuropediatras, psiquiatras, terapeutas físicos, maestros de educación especial, pedagogos, psicopedagogos y neuropsicólogos".

Relata que la academia se formó para crear una agrupación que abriera la oportunidad de escuchar los últimos avances científicos en los diferentes enfoques terapéuticos y de tratamiento para personas con parálisis cerebral y otros trastornos de desarrollo.

Aunque el camino para llegar hasta donde han llegado como academia no ha sido sencillo, Valverde asegura que nunca han dado un paso hacia atrás, estando pendientes de lo que hace falta para que además de cumplir con sus deberes, la academia sea reconocida internacionalmente por las actividades que cumplen.

En la actualidad Valverde Díaz, forma parte de la mesa directiva, pero en el pasado ha ocupado los puestos de secretaria, vicepresidenta y presidenta de la Academia.

(Foto: Marta Elena Valverde dando terapia)

En México hay 12 mil nuevos casos de parálisis cerebral cada año

En México y en el mundo, la parálisis cerebral se presenta en cuatro de cada mil nacimientos. A pesar de que no existen cifras oficiales, se estima que cada año se registran 12 mil nacimientos de niños que sufrirán este mal.

La parálisis cerebral es la primera causa de discapacidad motora en nuestro país, según estadísticas de la Oficina de la Representación para la Promoción e Integración Social para personas con Discapacidad de la Presidencia de la República.

Marta Elena Valverde señala que se han hecho muy pocos estudios de la prevalencia de la parálisis cerebral en México pues falta apoyo para hacerlo.

También señala que el 95 por ciento de los niños con parálisis cerebral tienen una capacidad intelectual normal, por lo que pueden asistir a la escuela y estudiar, siempre y cuando se hagan las adecuaciones necesarias para que ellos puedan progresar en su aprendizaje.

Ayudar a niños con capacidades diferentes es un enorme reto

Trabajar con niños con discapacidad es muy satisfactorio para Marta Valverde, sin embargo, le representan un enorme reto.

"Mucha gente me dice que cómo puedo tener un corazón tan frío para trabajar con niños que tienen capacidades diferentes, pero mi respuesta es que no los veo con ojos de compasión o de tristeza, más bien, los veo como un enorme reto".

A María le motiva poder ayudar a que los niños tengan una mejor vida

"Me motiva ver qué más puedo hacer por ellos y de qué manera yo puedo ayudarles a tener una mejor calidad de vida, cada vez que pongo las manos sobre un paciente que tiene alguna dificultad para mí es motivante y resulta estimulante ver qué más puedo hacer por los niños que atiendo. De qué otra forma lo puedo ayudar para que su calidad de vida sea lo mejor posible. Entonces se podría decir que es una satisfacción muy grande el poder tener la preparación, el poder tener el tiempo, el poder dedicarme de lleno y dar lo mejor que está en mí para que ellos tengan una mejor calidad de vida, a nivel familiar, social y escolar".

Día a día, Valverde da terapias a pacientes con diferentes problemas motrices.

"Se podría decir que de lunes a domingo me dedico a atender a los niños, porque hasta los días que no doy terapia, me estoy informando, leyendo nuevos casos clínicos y viendo cómo puedo ayudar de la mejor forma a los pacientes".

Además, Valverde es catedrática en la Universidad del Valle de México y en la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, donde imparte las materias de Terapia del lenguaje, Neurodesarrollo, Fisioterapia pediátrica y Fisioterapia en adultos.

(Foto: Marta Elena Valverde Díaz)

El reconocimiento más importante es el que le dan los padres de familia

A pesar de que Valverde ha recibido importantes reconocimientos como catedrática, ponente en APAC y en la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral y Trastorno de Neurodesarrollo, señala que el mejor reconocimiento que puede recibir es el que le dan los padres de los niños que atiende.

"La verdad el mayor reconocimiento es por parte de los papás, cada vez que ellos me hacen una llamada o van a verme para platicarme que los niños han tenido un avance importante a partir de que empezaron a tomar las terapias, emocionalmente para mi ese es el mejor reconocimiento", Señala Valverde.

Además asegura que más que el papel, la constancia o el reconocimiento, el ver que día a día los niños van avanzando y van alcanzando los niveles de desarrollo que les corresponden conforme a su edad, ese es el mejor reconocimiento que puede tener como profesionista en esta área de la salud.

Discapacidad en niños y jóvenes en México

De acuerdo a la Encuesta de la Dinámica Demográfica (Enadid) llevada a cabo en 2018, en México, 65.6 mil niñas, niños y adolescentes tienen algún problema motriz.

Existe mucha ignorancia en México hacia los niños con capacidades diferentes

"En México hay mucha ignorancia, todavía hay personas que creen que los niños con parálisis cerebral tienen una condición contagiosa o que su capacidad intelectual está afectada. Probablemente haya casos que sí, pero la mayoría de los casos de los chicos con parálisis cerebral, su alteración es puramente motora no es en la parte cognitiva o intelectual", señala Valverde.

Acercarse y convivir con estas personas puede disminuir la ignorancia "conocer, acercarse, investigar, convivir con estas personas nos va hacer cambiar la visión con la que vemos a estos chicos".

Además, señala que las personas con capacidades diferentes se sienten señaladas cuando se les da un trato diferente, "en el momento que vemos de forma diferente a los niños que tienen algún problema de movimiento, ellos se sienten afectados por la sociedad, e inmediatamente su actitud, sus esperanzas y sus ganas de salir adelante, se ven disminuidas.

Por lo que Valverde dice que hace falta conocer más, saber de qué se tratan las enfermedades que les impiden a los niños desenvolverse de forma normal, ya que muchos, aunque tienen problemas de movimiento, su nivel intelectual es el mismo que el de una persona normal.

(Foto: Valverde impartiendo terapia)

Valverde tiene como misión ayudar a niños que la necesiten, sin importar las situaciones adversas

"Tengo como misión que el niño que se acerca a mí para pedir ayuda, pase lo que pase, no se puede quedar sin terapia. Esto implica que muchas veces he tenido que otorgar becas al 100 por ciento o he tenido que ir a dar terapias sin ningún costo, pero yo creo que es mi responsabilidad, si Dios me dio la capacidad para ayudar a niños y tengo las herramientas, no hay ningún impedimento ni económico, ni de distancia, para darles lo mejor de mí a los niños que lo requieren".

A María Valverde le gustaría ser recordada en el futuro como alguien que dio todo por su profesión

"Me gustaría ser recordada como una persona que vivió su profesión al 100 por ciento y con una pasión por ella, y que a pesar que había pacientes que no tenían ni posibilidades económicas ni físicas para acercarse a los espacios, nunca se les cerró la puerta ni recibieron un no de mi parte para esta atención, así me gustaría ser recordada", sentenció Valverde.

