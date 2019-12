Las 5 preguntas más buscadas sobre los gatos

Algunas son de lo más normales y otras tienden a lo extraño

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 26/12/2019

26/12/2019 10:57 hrs.

Los gatos son animalitos extraños que actúan diferente a los perros. A diferencia de los canes, los mininos te lamen el dedo y luego te lo muerden, no buscan estar cerca de ti, se acercan solo cuando quieren y si se aburren, se salen. Puedes llamarlos y que no vengan o que de un momento a otro, se acurruquen en tus piernas. Su forma de actuar despierta muchas dudas y a veces nos preguntamos si en realidad nos quieren o no. Sin embargo, hay un un estudio realizado por una periodista freelance que se dedicó a buscar las inquietudes más consultadas en Google sobre estos seres de compañía.

Sí, así como lo lees, las indagaciones encontradas por Nadieh Bremer van desde "¿por qué a los gatos les gusta meterse en cajas?" hasta "¿Por qué odian las puertas cerradas"?.

El estudio principal consta de más de 2200 interrogantes, por lo que decidimos seleccionar cinco que, aunque parezcan simples, muchas personas desconocen (ergo el número de tecleos en los buscadores web).

Foto: pixabay.com

Las 5 preguntas más buscadas en Google sobre los gatos:

Ojo, el número que les ponemos es para enumerarlas solamente y no tienen que ver con el número de búsquedas:

1) ¿Por qué los gatos odian el agua?: "Los gatos se acicalan con lamidas constantes y regulares, y esto evita que los aceites de la piel se acumulen en su pelaje. Como resultado, el pelaje de un gato es más esponjoso y menos impermeable que el de un perro, por lo que se enfría y su pelaje se siente más pesado si se moja", explica Luis Villazon en la revista Science Focus de la BBC.

2) ¿Por qué los gatos le tienen miedo a los pepinos?: Sí, tan chistoso como parezca, este alimento puede llegar a asustarlos al punto de que den un salto y abran sus ojitos más de lo normal. ¿A qué se debe esto? a que, literal, no se esperaban que un pepino estuviera atrás de ellos. Digo, ¿Quién pone un pepino atrás de un ser vivo?

"Creo que la reacción se debe a la novedad y lo inesperado de encontrar un objeto inusual colocado en secreto mientras tenían la cabeza gacha", dice Roger Mugford, quien es un Doctor especialista en comportamiento animal. Ellos normalmente no encontrarían pepinos tirados en el suelo, por lo que la situación novedosa (e incomoda) los puede asustar.

Foto: pxfuel.com

3) ¿Por qué los gatos se acercan a mi cuando estoy en el baño?: Imagina que estás haciendo tus necesidades y de repente se abre la puerta y entra tu gatito feliz de la vida a ronronear en tus piernas o a sentarse a observar mientras orinas o defecas. Despierta muchas dudas, ¿no? Primero que nada es así de: "ammmmm, okeeeeeey", pero después te acostumbras un poco a su ocasional presencia.

"Puede haber varias razones por las que a los gatos les gusta unirse a las personas en el baño. Su caja de arena podría estar allí, por lo que podría ser una habitación que huele muy familiar. Los gatos probablemente también sepan que cuando estamos en el baño, somos una audiencia cautiva, ¡hoy en día estamos tan ocupados y distraídos que muchos gatos probablemente estén buscando la oportunidad de recibir nuestra atención exclusiva!

También pueden disfrutar de las superficies frías y lisas de lavabos y azulejos, o incluso del agua", menciona el investigador de gatos y becario postdoctoral en la Facultad de Medicina Veterinaria de UC Davis, Mikel Delgado.

4) ¿Por qué a los gatos les gustan mis pies?: ¡Huelen a queso!... no, no es cierto. Su sentido del olfato está muy desarrollado, por lo que tus píes les resultan una combinación perfecta para sus necesidades de sensación.

A veces, y va a sonar raro, los mininos prefieren que tus pies estén más olorosos porque es cuando más "huelen a ti".

Los gatitos que amen los pies pasarán tiempo oliendo o lamiéndolos y si te los acabas de lavar, en ocasiones podrás notar como tu michi golpetea su cabeza contra ellos con la esperanza de que tus extremidades huelan a ellos.

Foto: pixabay.com

¿Curioso, no?

5) ¿Por qué a mi gato no le gusta que lo acaricie tanto?:

"Nuestros datos sugieren que los gatos que toleran, en lugar de disfrutar o no les gusta ser acariciados, parecen ser los más estresados. Parece que esos gatos a los que el dueño se impone son los que más nos preocupan", explica el Profesor de medicina conductual veterinaria del Reino Unido con sede en la Universidad de Lincoln, Daniel Mills.

Dicha indagación en la que participó Mills fue realizada por investigadores de la Universidad de Lincoln, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Medicina Veterinaria de Austria y en ella, los expertos encontraron que los gatos más jóvenes, menores de dos años, que viven solos estaban más estresados que los más jóvenes que viven en grupos más grandes.

Si no a tu minino no le gusta que lo acaricies, puede ser que esté estresado.

