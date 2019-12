Infecciones por hongos están resistiendo antibióticos

18 microorganismos causan casi 3 millones de infecciones resistentes a los antibióticos y 35,000 muertes al año

ADRIÁN AGUIRRE 20/11/2019

20/11/2019 16:54 hrs.

Hace unos días, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron un informe sobre las amenazas de resistencia a los antibióticos. En este, alegaban que más de 2.8 millones de infecciones resistentes a los antibióticos ocurrían en los Estados Unidos cada año, y que como resultado fallecían más de 35,000 personas en Estados Unidos.

Las infecciones fúngicas han encontrado la forma de hacerse más fuertes y evitar que los medicamentos desarrollados para aniquilarlas les hagan daño. Por ello, es recomendable atenderse de inmediato si se llega a presentar alguna.

Tarea difícil:

Sobre este tema, The Conversation emitió la confesión de un doctor que operó a uno de sus pacientes por lo que todos, incluido él, pensaron que era cáncer de hígado.

Durante el procedimiento se llegó a la conclusión de que la enfermedad era un tumor raro pero benigno y no un cáncer como se había propuesto al principio.

Sin embargo, dos semanas después de la cirugía, el afectado desarrolló un absceso hepático, una infección de tejido encapsulado. Los cirujanos operaron para extirpar el absceso y dos días después, los resultados de las pruebas revelaron que dicho mal había sido provocado por un hongo llamado "Candida" que era resistente a las equinocandinas, (o las drogas más poderosas contra este hongo que se tienen).

Como era de esperarse, el paciente se sometió a diferentes tratamientos con antibióticos y múltiples cirugías a partir de que le dieron la noticia, pero lo aterrador fue que el absceso siguió creciendo y cuatro semanas después de la primera cirugía, perdió la vida.





¿Qué es el cándida?

El Candida Auris es una especie de hongo que crece como levadura y que fue identificado por primera vez hace una década.

De acuerdo con Janiel Nette, profesora asistente en el Departamento de Medicina y Microbiología Médica e Inmunología de la Universidad de Wisconsin, diferentes versiones del hongo comenzaron a aparecer en cuatro continentes al mismo tiempo, siendo el 90 por ciento de las infecciones causadas por la Candida Auris resistentes al menos a un medicamento, mientras que el 30 por ciento son resistentes a dos o más fármacos.

Algunos científicos dicen que se está "armando" al "enemigo" y que el uso cada vez mayor de herbicidas y fungicidas está contribuyendo a la aparición de hongos más resistentes a los medicamentos.

"Hemos llegado a ver cómo esta resistencia se desarrolla en un mismo paciente a lo largo del tratamiento", dice la experta en enfermedades infecciosas del Imperial College, Johanna Rhodes. "Y parece que la resistencia del germen también se desarrolla a medida que se expande por el mundo".

Hay que tener cuidado:

¿Suena obvio, no? Si algo te hace daño, te alejas de él lo más posible, pero el numero de personas que han muerto en 2019, según el estudio de la CDC, es difícil de ignorar.

La indagación arrojó que 18 microorganismos causan casi 3 millones de infecciones resistentes a los antibióticos y 35,000 muertes al año.

Pero hay otra cosa que también nos está afectando y es la sobreconfianza que se le tiene a estos medicamentos desde hace varios años. El que se les recomiende mucho está jugando en nuestra contra y beneficiando a lo que nos hace daño.

Un trabajo realizado en 2014 por el Doctor Carl Llor, del departamento de atención primaria y salud pública de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cardiff, menciona que esto se asocia con un mayor riesgo de efectos negativos.

"La prescripción excesiva de antibióticos se asocia con un mayor riesgo de efectos adversos, una asistencia más frecuente y una mayor medicalización de las afecciones autolimitadas. La prescripción excesiva de antibióticos es un problema particular en la atención primaria, donde los virus causan la mayoría de las infecciones. Alrededor del 90% de todas las recetas de antibióticos son emitidas por médicos generales, y las infecciones del tracto respiratorio son la razón principal para la prescripción.

(...)

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es reconocida como una de las mayores amenazas para la salud humana en todo el mundo. Solo un organismo, Staphylococcus aureus resistente a lameticilina (MRSA), mata a más estadounidenses cada año que el enfisema, el VIH / SIDA, la enfermedad de Parkinson y el homicidio combinados", se puede leer en el artículo original, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) informaron en 2016 que al menos el 30% de los antibióticos recetados en EUA son innecesarios, según los datos que fueron publicados en el Journal of the American Medical Association (JAMA), ya que se recetan para afecciones respiratorias causadas por virus, incluidos los resfriados comunes, el dolor de garganta viral, la bronquitis y las infecciones de los senos y los oídos, que no responden a los antibióticos.





Si los antibióticos se crearon para combatir las bacterias y su efecto no está siendo el esperado... ¿Qué procede? Actuar con rapidez podría ser buena opción. Si se tiene una infección en el cuerpo, habrá que acudir al médico lo más pronto posible para ver qué se puede hacer al respecto y en caso de que el mal resista un fármaco, tener tiempo para que se prueben otras opciones y no nos quedemos con la enfermedad.

Podrá escucharse feo, pero mientras más pronto se encuentre una solución, van a poder salvarse más vidas.

Con información de The Conversation, CDC, Sumédico