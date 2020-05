De acuerdo con el American College of Gastroenterology, más de 5.5 millones de estadounidenses lo padecen

ADRIÁN AGUIRRE 20/05/2020

20/05/2020 17:35 hrs.

¿Alguna vez has escuchado sobre la incontinencia urinaria? Se trata de un padecimiento en el que las personas no pueden controlar las evacuaciones de orina. Pues bien, es importante que sepas que también existe la incontinencia fecal, que implica un filtrado inesperado e involuntario de las heces desde el recto.

Estos son cinco puntos que debes saber sobre la incontinencia fecal.

5 cosas que debes saber sobre la incontinencia fecal:

1) Es común: De acuerdo con el American College of Gastroenterology, más de 5.5 millones de estadounidenses tienen incontinencia fecal.

2) ¿Cuáles son las causas frecuentes? Mayo Clinic informa que las causas frecuentes de la incontinencia fecal incluyen diarrea, estreñimiento y daño de los músculos o los nervios, que puede estar relacionado con la edad o con el parto.

3) ¿Cuáles son los indicadores?: El National Health Service (NHS) precisa que puedes tener un problema si:

+ tienes deseos repentinos de defecar que no puedes controlar

+ te ensucias sin darte cuenta de que necesitas el baño

+ a veces tienes fugas, por ejemplo, cuando expulsas gases

+ te sucede todos los días o de vez en cuando

+ la incontinencia fecal está afectando tu vida diaria y te impide socializar

4) Nadie está exento: El American College of Gastroenterology señala que es más común en personas mayores y en mujeres. Por su parte, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases apunta que los niños mayores de 4 años también pueden llegar a padecerlo y que en esta población, la causa más común de incontinencia fecal es el estreñimiento con una gran cantidad de heces en el recto





5) ¿Cómo se trata?: El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases resalta que la forma en la que los médicos tratan la incontinencia fecal depende de la causa. Por su parte, el American College of Gastroenterology apunta que el tratamiento puede incluir cambios en la dieta, medicamentos o ejercicios especiales que ayuden al afectado a controlar mejor sus intestinos.