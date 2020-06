No necesitas gastar mucho para tener un buen detalle con ellos en el Día del Padre. Eso sí, piensa que tendrían que ser elementos que pueda usar siempre

ADRIÁN AGUIRRE 20/06/2020

20/06/2020 12:30 hrs.

El domingo 21 se celebra el día del padre y la cuarentena por covid-19 no nos permite salir de casa para llevarlos a su restaurante favorito ni acudir a centros comerciales para comprarles un detalle. Sin embargo, esto no significa que no haya opciones de regalos para darle a papá sin salir de casa.

Sí, este año la celebración es un tanto extraña debido a que la cuarentena ha cerrado muchos lugares que en diferentes circunstancias se encontrarían abiertos para la ocasión y muchos presentes tradicionales como las carteras no sirven de mucho durante el aislamiento por covid-19.

Al igual que en el día de la madre, los regalos del día del padre tendrían que ser elementos que nuestro papá pueda usar sin importar el momento, que hagan su tiempo en casa más relajante y, por supuesto, que le alegren los días.

Cada papá es diferente. Algunos trabajan todo el día y necesitan algo que los desestrese, otros laboran y encuentran tiempo para hacer ejercicio, otros estudian y tienen empleo, algunos otras laboran y tienen bebés en casa... Por eso deberás pensar bien en el regalo que les des para que sea útil en su estilo de vida y le faciliten las actividades diarias.

Aquí te dejamos 5 opciones de regalos para darle a papá en el día del padre sin salir de tu hogar.

5 regalos para papá útiles en cuarentena:

1) Una cafetera: El café es una bebida que muchas personas disfrutan todas las mañanas y que pueda degustar una buena taza puede consentir su paladar. Afortunadamente existen varias cafeteras portátiles de cartuchos que nada más necesitan conectarse para funcionar. Las cápsulas son de varios estilos y sabores, por lo que podrá tomar el tipo que le guste a la hora, a la hora que lo prefiera. Una buena opción que también puedes pedir en línea... a menos de que no le guste el café. Puedes pedirla por internet y de esa manera no tendrás que salir de casa. Hay unas de cartuchos y otras que funcionan con café molido y agua, por lo que tendrás que ver cuál le acomoda (o le gusta más). Tú lo conoces mejor que nadie y sabrás si prefiere las cápsulas de café o un café más natural en polvo.

2) Un regalo hecho por tí: sí, uno hecho por tus propias manos. No necesitas gastar tanto dinero y muchos materiales ya los tendrás a la mano. Esos detalles no son caros y los recordará por siempre. Utiliza una camiseta que ya no uses y escribe un mensaje bonito, hazle una carta diciéndole todo lo que sientes por él y todo lo que significa en tu vida. Muchas veces por la rutina diaria nos olvidamos de decirles lo mucho que los queremos o darles un abrazo y cuando ya no podemos hacerlo nos arrepentimos de no haber tenido esos detalles. A veces los mejores detalles son los que vienen del corazón.

3) Un libro: Muchas personas tienen escritores favoritos y nos platican sobre frases o párrafos que leyeron y que les gustaron mucho. Pregúntale cuál autor es el que más les ha gustado y realiza el pedido. Las tiendas de libros tienen opción de pedir publicaciones y más que el gasto económico, representará una doble satisfacción porque sentirán que de verdad los escuchaste y les pusiste atención.

4) Suscripción a servicios de programas y series de tv: Hay algunas opciones en las que puedes pagar una cuota mensual y ver programación de diversos temas. Muchos papás se relajan viendo la tele después de la jornada laboral y tener a la mano una variedad de temas le dará más opciones para descubrir cosas que le puedan gustar. Recuerda que el que estén viendo su programa favorito no significa que no quieran compartir contigo lo que les gusta. La vida es de momentos, así que puedes contratar uno, sentarte a su lado y abrazarlo mientras miran el programa que quiso ver.

5) Tiempo: Dicen que el tiempo es algo que no se puede recuperar y estar ahí para él, platicar, escuchar lo que quiera contar, dejarlo poner la música que le gusta y no alejarlo puede significar mucho, pues su cariño, al igual que el de las mamás, es fundamental en nuestras vidas y nuestro desarrollo. Procura que este regalo se dé todos los días que estén juntos y no nada más en el día del padre. Ellos merecen cariño y respeto todos los días del año. Son personas irrepetibles y pasar momentos bonitos con él te servirá también a ti.

Recuerda que hay que mantener la sana distancia para evitar el contagio de covid-19 y que se recomienda no hacer reuniones numerosas, por lo que si no vives con tus padres, puedes usar un servicio de mensajería para mandar lo que le hayas comprado y que los reciban y usar videollamadas para estar con ellos a la distancia.