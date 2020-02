Solo tienes una oportunidad para sorprender con la primera impresión

ADRIÁN AGUIRRE

ADRIÁN AGUIRRE 13/02/2020

13/02/2020 18:55 hrs.

Todos podemos hacer juicios rápidos, especialmente cuando conocemos a una persona nueva. En menos de una décima de segundo de ver a alguien por primera vez, nuestro cerebro procesa información sobre el rostro de dicha persona, lo que nos lleva a conclusiones rápidas.

De hecho, la frase que dice "solo tienes una oportunidad para causar una primera impresión es cierta en algunos sentidos y en el caso de las citas, no se queda atrás.

Imagina que por fin te armaste de valor para invitar a salir a ESA persona y te dijo que "sí". ¡Felicidades!

Ya que terminaste de celebrar y de hacer el paso del robot en tu sala, tendrás que planificar tu experiencia y ver qué hacer para no arruinar el momento. ¿Qué llevarás?, ¿cómo te vestirás?, ¿pasarás por esa persona o se verán allá?, ¿te bañarás antes?

Ir a un bar o por un café son cosas que realizan los chicos y podría funcionar debido a que podrían considerarse "lugares comunes", pero si quieres destacarte del resto, aquí te dejamos cinco opciones para conseguir una segunda cita.

Foto: pixabay.com

5 ideas que te ayudarán a conseguir una segunda cita:

1) Ir al acuario: Si sabes que a esa persona le gustan los animales, esto te dará puntos por originalidad. Pasar por los corredores con montones de peces circulando a tu alrededor puede hacer que el momento sea épico. Procura pasar a la sección de delfines (si es que hay), muy pocas personas detestan a estos animalitos y si se pueden acariciar, será un detalle que ambos disfrutarán.

2) Karaoke: No importa si no sabes cantar. El hecho de atreverte a llevarla a un lugar y no tener miedo de hacer el ridículo (o lucirte si sabes cantar) agarrando el micrófono e interpretando una canción a capela podría ser muy divertido. Inténtalo primero si tu acompañante no se atreve a pasar y después anímala a entonar algo juntos. Si es una balada romántica seguramente se creará un momento romántico entre ustedes dos.

Nada más acuérdate de la canción si es que consigues pareja. Si no, dentro de un tiempo cuando te pregunten sobre la primer "rola" que escucharon, vas a tener muchos problemas.

3) Vayan a un jardín botánico: A muchas personas les parecen aburridos, pero lo cierto es que son lugares donde casi no hay gente, hay lugares para sentarse, está tranquilo y generalmente son espacios con una gran belleza.

Encuentren un lugar, pónganse cómodos y platiquen sobre lo que les gusta, sus sueños, sus miedos, lo que les gustó sobre ella o él, por mencionar algunas opciones.

Los cafés generalmente están llenos de ruido, así que un cambio de escenario será relajante y diferente.

Foto: pxhere.com

4) Patinar sobre hielo: Afortunadamente hay lugares en la CDMX donde puedes encontrar pistas de hielo. Al igual que en la cantada, no importa si apestas haciéndolo o tambaleas mientras te deslizas. Si piensas que te puedes caer es una ocasión perfecta para tomar a tu acompañante de la mano y si uno de los dos es un buen patinador, puede ir hacia atrás mientras guía a quien no sabe.

Ríanse, hagan carreritas, si no lo domina aun, vayan despacio juntos, platiquen, disfruten. Se están conociendo y mostrar que no tienes miedo de salirte de lo ordinario podría ser una gran manera de sorprender a la otra persona.

5) Ver el cielo: ¿Por qué crees que varias películas muestran a parejas viendo las estrellas? Es algo romántico y relajante, además de que les permite conocerse.

Si bien es difícil ver estrellas en la Ciudad de México, sentarse o acostarse en el techo de la residencia y pasar tiempo juntos puede hacer que la experiencia sea muy personal y cercana.

En caso de que sea de día, pueden hacer lo mismo con las nubes. Saquen su infancia, usen su imaginación y encuéntrenles formas. El mostrarse así de abiertos, sin miedo de lo que dirán los demás, puede convertir el momento en algo muy especial.

Recuerda que si no logras captar su atención y decirle "mira, soy diferente al resto", puedes perder la oportunidad que tanto habías estado buscando.

¡Salte de la rutina!